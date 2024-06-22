Боль белорусского народа в музыке и хронике - премьера концерта-реквиема "Каждый третий" во Дворце Республики

Памяти жертв и героев Великой Отечественной войны музыкально-театральное посвящение, ведь именно через поэзию имелодию в синтезе с кинохроникой и фактами сильнее ощущается та боль, которую пришлось пережить советскому народу. 22 июняв Минске, во Дворце Республики, состоялась премьера концерта-реквиема "Каждый третий". Проект создан "Музыкальной медиакомпанией" при поддержке Министерства обороны, Генеральной прокуратуры. Сегодня к проекту подключилась и Белтелерадиокомпания. Впервые концерт-реквием с успехомпрошел на Поклонной горе в Москве в канун Дня Великой Победы. О новом белорусском проекте в деталях рассказала Ольга Медведь.

"Каждый третий" - название не абстрактное. Это реальная обновленная статистика, свидетельствующая, что от рук карателей в кровопролитные годы фашистской оккупации в Беларуси погиб не каждый четвертый, как считалось ранее, а каждый третий человек. 1133 дня нацисты и их пособники издевались и убивали мирных граждан, стирали с лица земли нас и нашу историю. Новые факты и личные трагедии положены в основу драматургии концерта-реквиема.

Шокирующие ужасы, не поддающиеся объяснению. Неужели с человеком такое мог сделать человек?! Каждый сантиметр белорусской земли пропитан кровью, разрушено и сожжено 12 348 населенных пунктов, погибло более 3 млн мирных жителей и военнопленных. И эти цифры растут с каждым днем расследования Генпрокуратуры по уголовному делу по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Боль белорусского народа в музыке, поэзии, хронике, фактах

"В Минске мы показываем новые кадры, в которых есть более уточненные данные о жертвах нацизма. Это наша дань памяти нашим предкам, тем, кто погиб в концлагерях, детям. Мы вспоминаем жертв Красного берега, Тростенца и говорим обо всех тех, кто погиб в этой войне", - рассказала главный режиссер концерта-реквиема "Каждый третий", художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

Эхо войны особенно откликается сегодня, когда в мире пытаются отрицать, что те зверства были. Чтобы передать всю боль военных лет, была собрана команда лучших специалистов. Поэтическая основа сценария - "Рэквіем па кожным чацвёртым" Анатолия Вертинского. Музыкальная составляющая - это и хорошо известные песни, и премьерные композиции, написанные специально для проекта современными авторамиВалерием Шматом, Анной Селук, Евгением Олейником и Анной Благовой.

Когда мне Анна Сергеевна присылала первые тексты, я не могла работать, потому что я вчитываюсь в каждое слово, и оно проникает до глубины души, до дрожи, до слез. И я откладывала, я бесконечно откладывала, потому что мне надо было проветриться, отдышаться. Многие артисты, а также наши юные артисты еще при подготовке мероприятия выходили на сцену уже со слезами. Анна Благова, композитор, солистка оркестра ГУВД Мингорисполкома и Молодежного театра эстрады

Декорации - кадры без цензуры, хроника, с которой не поспоришь

Декорации - кадры без цензуры, хроника, с которой не поспоришь икоторую не исказишь. Фото и видео снимали в том числе и сами палачи, потешаясь над муками и смертями наших предков. "Каждый третий" - это не просто концерт-реквием, это спектакль. В составеведущие коллективы и артисты.





Телеверсия концерта-реквиема 23 июня в 19:15

Очень трудно говорить, просто невозможно, потому что каждый, я думаю, находящийся в этом зале вновь пережил всю ту трагедию, которая пришла на нашу землю много лет назад. Мы хотим жить в мире, мы должны помнить и самое главное - никогда не передавать память тех, кто ценой неимоверных жертв, неимоверных потерь сделал все для того, чтобы мы жили под мирным небом.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Ода - дань памяти всем тем, кто мог бы жить, но не родился, тем, кто погиб просто так, потому что не должен был по планам немецко-фашистских захватчиков жить на этой земле, которую они просто считали территорией, а людей, которые здесь проживали, считали недочеловеками или undermenschen. Мы точно не допустим такой трагедии в нашей стране еще раз. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Все эмоции от шокирующих фактов о зверствах нацистов, пронзительных человеческих историй и трогательных авторских решений зафиксировали на камеры операторы Белтелерадиокомпании. Телеверсия концерта-реквиема "Каждый третий"будет показана с 12 ракурсов с эффектом присутствия.

Задача - сделать это максимально камерно, но при этом сохранив современность подачи, максимально погрузить нашего зрителя в атмосферу, которую переживали людитогда, 21-го, накануне 22-го июня и вообще в течение всей Великой Отечественной войны вплоть до освобождения конкретно Беларуси и вообще всего СССР. Наша задача - передать все эти эмоции,и, наверное, это самое сложное. Это не показать работу света или хореографию, или актера, а передать ту мысль, которую авторы спектакля заложили в него. Александр Игудин, режиссер-постановщик телетрансляции концерта-реквиема "Каждый третий"