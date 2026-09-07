Болбатовский рассказал о вкладе лечебно-оздоровительного туризма в развитие экономики Беларуси

Туризм определен одним из приоритетных направлений развития белорусской экономики, который может дать свежий импульс. О вкладе лечебно-оздоровительного туризма и стоимости отдыха в санаториях Беларуси рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в "Актуальном интервью".

Вклад лечебно-оздоровительного туризма в экспорт туристических услуг достаточно весомый - ежегодно доля составляет около 50 %. По итогам 2025 года, заявил гость проекта, сумма экспорта составила 536 млн белорусских рублей (175 млн долларов в эквиваленте). "По итогам первого полугодия 2026 года также можно судить об устойчивом спросе на данный вид услуг. В летний период санатории работали с максимальной загрузкой, поток иностранных и белорусских туристов был большой. Я бы назвал спрос ажиотажным, потому что не всех желающих смогли удовлетворить местами", - поделился директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Геннадий Болбатовский

К слову, если взять во внимание свободную реализацию, то по итогам второго полугодия 2025-го средняя стоимость путевки за один койко-день составляла 145 белорусских рублей. Кроме того, собственники при реализации путевок предоставляют скидки. При приобретении, например, по раннему бронированию можно получить скидку от 5 до 15 %, также предоставляются скидки для постоянных клиентов, а членам профсоюза она всегда стабильная - 25 %. "Все зависит от комфортности номера и сезонности. Беларусь сполна подтверждает статус социально-ориентированного государства - ежегодно за счет средств республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования на льготных условиях в санатории направляются около 800 тыс. человек", - указал собеседник.

По словам Геннадия Болбатовского, стоимость путевки для взрослых, приобретенная в 2026 году за один койко-день, составила около 97 белорусских рублей. Плата зависит в том числе и от статуса человека. Работающий оплатит 30-40 % от общей стоимости, неработающий гражданин - до 20 %.Количество дней для отдыха составляет 15 суток. "Приоритетом является и реализация госполитики в плане детского оздоровления. Большая часть путевок реализуется детям, но для остальных категорий граждан мы также решили вопрос доступности санаторно-курортного лечения и оздоровления за счет государственных средств", - подчеркнул он.

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