Более 1,6 млн кв. м жилья за полгода: драйверы роста и планы белорусских строителей на 2026 год

Главная цель строительных коллективов Беларуси - обеспечить население страны доступным и качественным жильем.

За первое полугодие 2026 года в республике введено в эксплуатацию более 1 млн 600 тыс. кв. м. Драйвер отрасли - индивидуальное жилищное строительство. На максимум вышли темпы строительства с господдержкой - профильное задание на год для льготных категорий граждан выполнено почти полностью.





Настоящий бум происходит в сегменте арендного жилья. За 6 месяцев сдано 195 тыс. кв. м - рост по сравнению с прошлым годом составил 58,5 %. Темпы намерены удержать.

"По арендному жилью я скажу, что задача 2026 года построить 650 тыс. кв. м вполне подъемная. А общая задача в стране - обеспечить ввод порядка 4 млн кв. м жилья. Я думаю, строительный комплекс с этой задачей справится", - выразил уверенность министр архитектуры и строительства Беларуси Вадим Ольшевский.

За последние 5 лет строительная отрасль Беларуси заработала на экспорте без малого 5 млрд долларов. Это почти на треть больше, чем прошлый пятилетний результат. Так, при участии Белстройцентра возводятся объекты инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, жилые дома в республике и за ее пределами.

Успешно реализованы 13 проектов по строительству школ и детских садов в России. В планах - запуск еще восьми проектов в Калужской области, а также проектирование крупного агрогородка в Азербайджане. Самая удаленная и уникальная строительная площадка холдинга находится в Южной Америке.

Алексей Малиновский, гендиректор РУП "Белстройцентр": "Основным партнером у нас традиционно является Российская Федерация. Это базовые для нас регионы. Школы, детские сады - это наша визитная карточка. Вокруг них потом в перспективе растут жилые дома, которые также строят наши партнеры. Кроме того, наши предприятия работают на промышленных объектах в Российской Федерации. Самый дальний сегодняшний наш объект - это Боливия. Центр ядерных исследований, в котором мы работаем на субподряде у Росатома. Работают два наших предприятия: "Могилевтехмонтаж" и "Белэлектромонтаж".

Успех отрасли в первую очередь создают люди, работающие в ней. За 2025 год штат строителей увеличился более чем на 4 тыс. человек. Кадровый импульс помог заметно нарастить темпы возведения объектов и общую производительность труда.