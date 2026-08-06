Более 10,5 млн рублей направлено на здравоохранение Наровлянского района в 2025 году

Краткий пересказ от ИИ

Наровля - небольшой городок на юге Гомельской области, который, как и многие другие населенные пункты Беларуси, получил мощный импульс для развития благодаря государственным программам поддержки регионов. О развитии здравоохранения в Наровлянской центральной районной больнице, доступности медицинской помощи и переменах в небольшом городе рассказал в программе "Актуальное интервью" Сергей Зуб, главный врач учреждения.

Оснащение на уровне областного центра

В реабилитационном отделении больницы обратили внимание на высокий уровень оснащенности. Как отметил Сергей Зуб, это наглядный пример государственной заботы о гражданах: если за рубежом аналогичное лечение обходится пациентам в огромные суммы, то в Беларуси все процедуры для тех, кто находится на стационарном лечении, абсолютно бесплатны. При этом перечень назначаемых процедур постоянно расширяется - уже в процессе закупки находятся два новых аппарата для механотерапии.

Главный врач признался, что его самого приятно удивила ситуация в Наровле. Сергей Зуб пришел сюда из Гомеля и на личном опыте убедился: по уровню технического оснащения разницы между областным и районным центром практически нет. Здания после ремонтов выглядят достойно, а главное - полностью соответствуют современным требованиям. Но самое ценное, по его словам, это люди.

"По количеству и по качеству медицинских работников, я вам честно скажу, я был удивлен сплоченности, опыту и пониманию того, что мы делаем для людей в данное время и в данном месте", - подчеркнул Сергей Зуб.

Внимание к постчернобыльским территориям

В беседе также затронули вопрос о внимании государства к территориям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. На уровне здравоохранения это ощущается напрямую: на регулярной основе выделяются средства на развитие материально-технической базы. Кроме того, полным ходом идет цифровизация - за счет средств Минздрава в больницу поставили большое количество компьютеров, чтобы быстрее перейти на электронную систему.

Передвижные ФАПы: помощь там, где живут 2-5 человек

Особый интерес вызвал передвижной фельдшерско-акушерский пункт - автомобиль был получен в декабре 2025 года в рамках централизованных поставок Министерства здравоохранения. Это белорусская разработка на базе шасси МАЗ "Купава", стоимостью около 287 тыс. рублей.

Главная цель - сделать медицинскую помощь доступной для жителей небольших населенных пунктов, где проживает до 100 человек. Причем речь идет и о совсем крошечных деревнях, где осталось всего 2, 5 или 8 человек. Благодаря таким передвижным ФАПам люди могут получить не только консультацию, но и лекарственные препараты.

Как рассказал Сергей Зуб, востребованность огромная. На месяц составляется график, который доводится до жителей через председателей сельских исполкомов. В среднем через такой ФАП за день проходит не менее 15 человек - это значит, что каждый житель учтен, и каждому будет оказана помощь.

Цифры и техника: 10,5 млн на здоровье наровлянцев

Развитие идет по государственным программам. Одна из них завершилась в 2025 году, а с 2026-го стартовала программа "Здоровье нации", в которую заложено множество подпрограмм.

Факт Только в 2025 году на здравоохранение Наровли и района было выделено и использовано порядка 10,5 млн рублей.

Эти деньги пошли на укрепление материально-технической базы: закуплены дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты физиотерапии. Самым значимым приобретением стал УЗИ-аппарат эксперт-класса, полученный в конце года.

А в феврале в больнице запустили сразу две видеоэндоскопические стойки, закупленные централизованно по линии Минздрава с привлечением средств китайского кредита. Одна - для фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), вторая - для колоноскопии.

"Доступность таких сложных технологичных методов исследования для жителей небольшого города, коим является Наровля, - это реалии нашего дня", - подчеркнул главный врач.