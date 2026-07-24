Более 100 смертей за 4 года: что происходит в латвийских тюрьмах?

Шок-статистика из Латвии: более ста смертей произошло в тюрьмах страны за последние годы. Люди требуют ответа от властей и принятия мер.

Как такое стало возможным и о чем это говорит - в рубрике "Площадка".

Правозащитники подсчитали: в латвийских тюрьмах за четыре года зафиксировано более ста смертей. Данные приводятся с 2021 года. Ситуация настолько катастрофическая, что признать ее публично пришлось и официальным властям, которые, как известно, скромны в самообличительных заявлениях.

Начали появляться публикации в местных СМИ. Даже по их информации, в местах лишения свободы Латвии в среднем происходит по два летальных случая в месяц.

В 2021 году погибли 25 заключенных, в 2022 м - 29 человек, в 2023 м - 22, в 2024 м было 29 смертей. 2025 год стал рекордным по трагическому показателю: в неволе умерли 32 человека. Основные причины, мол, злокачественные опухоли, цирроз печени, острые сердечно сосудистые заболевания и ВИЧ. По официальной версии, 12 из 32 заключенных наложили на себя руки. С января по апрель 2026 года в списке погибших еще 7 фамилий.

Люди в Латвии в шоке. Высказать озабоченность публично пришлось, к примеру, новому министру юстиции. Он потребовал доклад по ситуации и по действиям учреждения до инцидентов и после. А ведь правозащитники говорят об этом не первый год и куда только не обращались. Но вот оно, спасение - новый министр. Ждем, надеемся и верим.

Подследственные и осужденные месяцами не могут попасть к врачу

Одна из проблем - подследственные и осужденные месяцами не могут попасть со своими болезнями к врачу. Медиков катастрофически не хватает. Особую тревогу, по словам правозащитников, вызывает ситуация в женской тюрьме Ильгуциемс. Именно оттуда чаще всего поступают жалобы на отсутствие квалифицированной медпомощи. Пациенток переводят в итоге в больницу, однако это проблем не решает, поскольку нужных специалистов и там нет.

Впрочем, в Латвии люди и в обычной жизни бывает просто не доживают до того светлого момента, когда их примет доктор. Врачи и медсестры разбегаются, к специалисту можно попасть через месяцы и даже год. Несколько лет назад латыши рассказывали, что записываются к врачу за полгода. И это если у тебя есть 5-7 евро за визит. За 100 евро можно несколько ускорить встречу с человеком в белом халате. И это в стране, где люди экономят на всем, даже на удовлетворении самых необходимых, базовых потребностей, от которых, казалось бы, отказываться нельзя. Позволить себе не экономить могут лишь около 10 % латвийских граждан.

Нормой для латышей (да и в целом прибалтов) стала и ситуация, когда пациентам приходится стоять в многочасовой очереди, чтобы взять талон на талон к врачу. Повезет, если, например, к кардиологу попадешь месяца через два.

Латвийские коллеги приводят массу примеров. Напоминают историю швеи из Латгалии Полины Камлевой, которую с декабря 2025 года содержат в камере за перевод 43 евро знакомому в Беларусь, якобы на "поддержку агрессора". Напоминают и о деле 68 летнего историка и краеведа из Елгавы Виктора Гущина: его заподозрили в "нарушении санкций за публикацию статьи на российском портале" три года назад. Из недавних примеров - приговор 72 летнему профессору Гапоненко, получившему 10 лет тюрьмы за десятиминутный научный доклад.

Гражданам Латвии можно только посочувствовать. Ну а министрам юстиции и МВД можно предложить для начала изучить собранные людьми факты, во всем объективно разобраться, выпустить невиновных, порядочных людей, освободив тюрьмы для настоящих преступников.