Более 100 участников представили образовательные IT-проекты на хакатоне LBSUhack 2026

Превратить свои идеи в реальные проекты в Беларуси может даже школьник. В Лицее БГУ впервые проходит хакатон LBSUhack 2026. Это соревнования среди юных айтишников, длившиеся четыре дня. Во время их участники превратили свои IT-идеи в реальные продукты на тему образования, соединив программирование, экономику и маркетинг.

Для кого предназначен продукт, как он будет работать и во сколько обойдется его создание и дальнейшая поддержка - это не абстрактная лекция о технологиях, а живая командная работа, во время которой более 100 участников объединились в группы, реализовали свои идеи в готовые продукты. 9 ноября они представили их на суд жюри.

Комиссия оценивала соответствие проекта заявленной проблематике и техническому заданию, качество презентации и визуализации концепции, оригинальность и полезность идеи, а также активность разработчиков.

Татьяна Мамчиц, директор Лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ: "Впервые в Республике Беларусь мы проводим разработку IT-проекта не для бизнеса, а для системы образования. Ребята, которые учатся в различных школах, гимназиях, видят эти проблемы, и как они это видят, они сегодня предложат нам".

Участник хакатона Андрей Иванов рассказал, что разработал веб-сервис, который позволяет фрилансерам участвовать в ремонте школьной мебели вместо ее списания. "Завхоз учебного заведения оставляет заявку на сайте, фрилансер ее одобряет, приезжает в учебное заведение и чинит", - объяснил молодой человек.

"Мой проект называется "Кола". Это информационная платформа для учеников, предоставляющая информацию обо всех школьных мероприятиях, которые могут проводиться, и даже дает возможность ученикам предлагать свои собственные мероприятия", - рассказал о своей разработке участник хакатона Богдан Люндышев.

Призовой фонд хакатона распределят между тремя лучшими командами. Ребята получат возможность материального подкрепления реализации проектов. Участников также ждут дипломы, сертификаты и призы. Но главное - это опыт и полезные знакомства с будущими потенциальными коллегами и партнерами.