Духовно-нравственное просвещение и физическая подготовка. Более 120 школьников объединил военно-патриотический слет православной молодежи.

Участники провели несколько дней в Полоцком погранотряде, где познакомились с бытом и вооружением военнослужащих. Программа включала соревнования по спортивной и строевой подготовке, а также диалоговые площадки и интеллектуальные викторины.

"В программе и номинациях слета очень много викторин по духовности, истории, развитию органов пограничной службы. Это очень важно. Потому что настоящего защитника своего Отечества нужно начинать воспитывать именно с духовных основ", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.