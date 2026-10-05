Более 14 % населения Минской области планируют пройти вакцинацию против гриппа

Осень - традиционный период простуд и гриппа. Массовая вакцинация проходит в Беларуси. Препараты для иммунизации поступили во все поликлиники. Получить направление на вакцинацию можно в доврачебном кабинете.

Вакцинация - это своевременная профилактика и забота о здоровье. Специалисты Минской области уделяют особое внимание группам риска - тем, кто контактирует с большим количеством людей: медицинским работникам, учителям и школьникам.

Мобильные бригады готовы выехать на любое предприятие или учебное заведение. Вакцинацию можно пройти несколькими препаратами. Все они проходят тестирование и контроль качества при ввозе в Беларусь.

Светлана Гончарова, заместитель главврача Минской центральной районной клинической больницы:

"Единственным способом предупредить заболевание и его осложнение является вакцинация. Можно сколько угодно закаливаться, принимать витамины, но самый надежный, единственный способ во всем мире - это вакцинация. Противопоказанием к вакцинации является острое респираторное заболевание. На данный момент не нужно после заболевания выжидать какой-то интервал, можно прививаться. Также противопоказанием является обострение хронических заболеваний, иммуносупрессивное состояние. В любом случае можно проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы убедиться, есть ли у вас на данный момент противопоказания к вакцинации".

Иммунный ответ начинает формироваться через 2-3 недели после укола, вакцина эффективна в течение одного сезона. Состав препарата обновляется ежегодно с учетом новых штаммов. Более 14 % населения Минской области планируют пройти вакцинацию.