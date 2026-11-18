Ряды пионерской организации Беларуси пополняются. В торжественной обстановке в Национальной библиотеке Беларуси клятву произнесли более 140 учеников столичной гимназии № 16.

Дарья Гутич, учащаяся гимназии № 16 г. Минска:

"Для меня БРСМ - это открытие новых возможностей: для дальнейшей учебы и для достижения своих целей. Я очень рада, что вступила в Белорусский республиканский союз молодежи. Буду стараться быть волонтером и помогать своей стране".

Теперь еще больше полезных дел, акций и встреч. А сегодня как символы нового статуса - значки и галстуки из рук лидеров объединений.