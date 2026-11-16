Более 15 тыс. деревьев и кустарников высадили в Первомайском районе Минска

От ярких хризантем до саженцев многолетних кустарников и деревьев: осеннее озеленение продолжается в Минске.

Так, в Первомайском районе парки и улицы, скверы и магистрали украшают сезонными растениями, уже высажено более 15 тыс. Сезонные работы продлятся до первых больших морозов.

Елена Басан, заместитель директора УП "Зеленстрой Первомайского района г. Минска":

"На данной локации - благоустроенной территории, прилегающей к станции метро "Уручье", уже высажено практически 5 тыс. кустарников. Мы на завершающей стадии: будут высажены последние 500 штук, и объект будет завершен в полном объеме. Высаживаем мы, как правило, до конца ноября, если позволяют погодные условия, высаживаем также и зимой. Посадки зимой нередки в наших случаях, потому что немножко изменился климат, и он позволяет нам вплоть до устойчивых заморозков высаживать растения".

Внимание уделяется и безопасности, поэтому специалисты "Зеленстроя" и коммунальной службы проводят санитарную обрезку деревьев. До конца года проверят состояние и обновят почти 5 тыс. деревьев.