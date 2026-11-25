Безопасность важна не только на дорогах: наступает сезон и повышенного травматизма на улицах. Причины - гололед, раннее наступление темноты и особенности зимних развлечений. Как снизить риск травм?

Зима в Беларуси - это не только снег и праздники, это еще и сезон, когда самая обычная дорога превращается в полосу препятствий и может обернуться серьезной травмой. Но рецепт безопасности прост: правильная обувь, свободные руки для равновесия, мелкий шаг и немного терпения - лед ошибок не прощает.

Цифры прошлого зимнего сезона впечатляют. С ноября 2025 года по февраль 2026-го в учреждения здравоохранения Беларуси обратились более 19 тыс. пострадавших от гололедных и холодовых травм, причем 90 % получили повреждения именно при падении на льду.

Факт Более 1 тыс. человек пострадали при катании на тюбингах, санках и ледянках, и около 3 тыс. пострадавших - дети.

Ольга Светлицкая, главный врач клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Превалируют ключицы, лучевые кости, потому что в большинстве случаев люди при падении не умеют группироваться. Они, как правило, стараются упасть, протянув вперед руку. Соответственно, это костная система в виде трости ломается, поэтому нужно уметь падать".

Последствия гололеда - ушибы, растяжения связок, а также вывихи и переломы лучевой кости в "типичном месте". Распространены и переломы лодыжек, а также костей голени, а у пожилых людей высок риск перелома шейки бедра.

"Иногда людям везет, они отделываются легким испугом - повреждением связок, ушибом, к счастью для нас. Однако самая большая неприятность в том, что эти переломы случаются одномоментно. То есть в момент неблагоприятных погодных условий не 20 человек за 2 часа обращаются, а за полчаса эти 20 человек приезжают к нам в приемное отделение. У нас предусмотрено открытие и дополнительного рентген-кабинета, чтобы разделить потоки, открытие дополнительного гипсового кабинета", - отметила травматолог-ортопед, заведующая отделением клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска Людмила Гивойно.

Зимние условия меняют требования и к безопасности на дорогах. Чтобы снизить риск ДТП, водителям до 1 декабря нужно переобуть свое авто в зимние шины.

Тем, кто еще этого не сделал, ГАИ советует воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

А для пешеходов свои правила - при плохой видимости надеть светоотражающие элементы, а в гололед передвигаться медленно, чуть наклонившись вперед, наступая на всю подошву. Пожилым людям необходима трость с резиновым наконечником или специальные ледоходы.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД г. Минска:

"Дополнительно об информировании водителя о неблагоприятных условиях используется информационное табло, которое установлено на магистральных улицах нашего города и республики".

Зима проверяет нас на внимательность и ответственность к себе и тем, кто рядом. И хотя полностью застраховаться от падений невозможно, снизить риски под силу каждому.

Главное - не пренебрегать простыми мерами предосторожности и вовремя обращаться за помощью. Пусть этот холодный сезон запомнится только приятными моментами.