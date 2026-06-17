Более 2,5 тыс. стандартов качества действуют в пищевой отрасли Беларуси

Сегодня в сфере продуктов питания применяется более 430 актуальных стандартов. Всего же для пищевой отрасли принято и введено в действие практически 2,5 тыс. стандартов.

Они же, к слову, лежат и в основе разработки многих требований по безопасности, которые применяются в сфере технического регулирования в рамках ЕАЭС.

"Первый, и по нашему мнению, один из основных этапов, - это разработка современных требований выпускаемой продукции, а также методов ее оценки. Второй вид - это обеспечение производственного контроля у производителей продуктовой продукции. Следующий этап, на который мы обращаем достаточно большое внимание, - это оценка соответствия продукции, которая подлежит процедуре оценки соответствия. Венцом всей этой деятельности является сфера контроля надзора за выпускаемой в обращение продукцией на территории Республики Беларусь".