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Более 2,5 тыс. стандартов качества действуют в пищевой отрасли Беларуси
Белорусские товары - настоящий бренд за рубежом. Одна из главных задач государства - высокий стандарт качества.
Сегодня в сфере продуктов питания применяется более 430 актуальных стандартов. Всего же для пищевой отрасли принято и введено в действие практически 2,5 тыс. стандартов.
Они же, к слову, лежат и в основе разработки многих требований по безопасности, которые применяются в сфере технического регулирования в рамках ЕАЭС.
Александр Бурак, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"Первый, и по нашему мнению, один из основных этапов, - это разработка современных требований выпускаемой продукции, а также методов ее оценки. Второй вид - это обеспечение производственного контроля у производителей продуктовой продукции. Следующий этап, на который мы обращаем достаточно большое внимание, - это оценка соответствия продукции, которая подлежит процедуре оценки соответствия. Венцом всей этой деятельности является сфера контроля надзора за выпускаемой в обращение продукцией на территории Республики Беларусь".
Сегодня "Сделано в Беларуси" пользуется большим спросом, где главным маркетологом становится неизменное качество.