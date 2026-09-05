Более 200 активностей и 2,5 тыс. ученых: в Минске проходит Фестиваль науки

Фестиваль науки проходит в Минске. Центральный ботанический сад превратился в площадку для знакомства в интерактивной форме с достижениями белорусской науки.

Отечественные ученые работают в самых разных направлениях: от искусственного интеллекта, робототехники до биотехнологий, химии, медицины, аграрного сектора. Только в 2025 году экспорт Академии наук увеличился почти на 6 %.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Порядка 80 тыс. кв. м выделено в Ботаническом саду под проведение Фестиваля науки. Это более 200 активностей. 2,5 тыс. исследователей задействованы в подготовке и проведении этого фестиваля, и, что очень радует, более 2 тыс. из них - молодые ученые. Для них это возможность реализовать свои первые проекты, найти новых коллег, наладить междисциплинарное взаимодействие. Мы пригласили более 30 научных и научно-образовательных учреждений из Российской Федерации".

В программе фестиваля - экспозиции, презентации инновационных проектов, встречи с учеными и мастер-классы.

"На нашей локации можно попробовать себя в роли испытателя. У нас есть зона химических реакций, зона цветных реакций. Также у нас присутствуют лазерные технологии, можно попробовать нанести гравировку на металлические предметы", - рассказала ведущий химик ОАО "Гродно Азот" Евгения Колбаско.

Фестиваль на протяжении двух дней ждет посетителей. 5 сентября площадки будут работать до 19:00. А с 19:00 до 22:00 будет проходить праздничная программа, которая завершится салютом. Вход на мероприятие свободный.