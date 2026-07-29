Более 200 компаний обсудили с дипломатами экспортные стратегии на площадке БелТПП

Бизнес + дипломатия = экспорт. Белорусская торгово-промышленная палата проводит ежегодные консультации сотрудников отечественных предприятий с главами диппредставительств Беларуси.

Переговоры не останавливались на протяжении нескольких часов. В центре внимания были реализация совместных проектов, промышленная кооперация, наращивание экспорта, решение вопросов по увеличению торговли.

Белорусская торгово-промышленная палата ежегодно организует десятки выставок и сотни презентаций, чтобы выгодно представить отечественную продукцию на международной арене. Это уникальная площадка, где бизнес может напрямую, тет-а-тет, задать вопрос дипломатам о том, как эффективно зайти на тот или иной зарубежный рынок.

Именно с таким намерением из Осиповичей в Минск приехал директор завода транспортного машиностроения Мирза Чолоян.

Предприятие, которое он представляет, производит железнодорожные платформы и контейнеры для перевозки грузов. Время требует от производителей не только быть в инновационном тренде, но и уметь продвигать товар.

А такие встречи - возможность из первых уст узнать специфику ведения бизнеса, тарифного регулирования и спроса на товар в конкретных странах. Вот и эта продукция набирает скорости на экспортных рейсах.

Посольства Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Кении и Танзании заинтересованы в выходе на рынок их государств продукции завода транспортного машиностроения, поделился Мирза Чолоян.

Выездной семинар объединил более 40 дипломатов. Широкое представительство связано с тем, что сейчас в Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси: на эту неделю белорусские послы из десятков стран собрались в столице. Такая встреча с деловыми кругами уже традиционная - это возможность прочувствовать ритм и тренды экономики на местах.

Константин Чижик, временный поверенный в делах Беларуси в Германии:

"Это очень полезный формат, который каждый год практикуется. Именно в формате такого живого диалога мы находим точки соприкосновения, чувствуем пульс белорусского бизнеса, а у белорусского бизнеса есть возможность получить из первых рук информацию об условиях работы на том или ином рынке".

На встречу зарегистрировались свыше 200 компаний. Сферы разные - от пищевой промышленности до производства техники. Логистика, сертификация, поиск деловых партнеров - с такими вопросами приехала на встречу Ольга Козинец, представитель крупного предприятия по производству мясной продукции.

В частности, в планах их предприятия - покорение новых рынков, к примеру ОАЭ и Саудовской Аравии. Сегодня предприятие подтверждает соответствие строгим стандартам "халяль". Сомнений в результате нет: знак "Сделано в Беларуси" - это гарантия безупречного качества.

Ольга Козинец, замдиректора предприятия по производству мясной продукции:

"Мы бы хотели расширить диапазон представленности нашей продукции в различных регионах и странах, в которых мы либо не были, либо расширить ту клиентскую базу, которая уже существует. Наша продукция очень качественная, но аттестация для прохождения и получения сертификата "халяль" достаточно сложная процедура, поэтому нужна серьезная подготовка. Мы все делаем для того, чтобы получить этот сертификат. Сейчас у нас строится новый цех полуфабрикатов, поэтому расширится диапазон наших возможностей".

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ОАЭ и Королевстве Саудовская Аравия:

"Если мы будем говорить о Саудовской Аравии и Эмиратах, они диаметрально разные. Эмираты - это уже развитый рынок, минимизированы тарифные меры и технические барьеры. Если мы говорим про Саудовскую Аравию, то это открывающийся рынок".

Представители предприятий записывались на собеседование к дипломатам. Переговоры нон-стоп проходили на протяжении нескольких часов. Определился даже своеобразный топ-5 экспортных направлений, востребованных среди белорусских производителей: Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Египет, Туркменистан.

Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:

"Что касается США, ко мне записался 31 человек, что для меня совершенно уникально. Раньше было гораздо меньшее число желающих. Хочу сказать, что в настоящий момент мы находимся на самом начальном этапе установления нормальных деловых отношений с этой страной. По мере продвижения в политическом направлении, снятия санкций и торговых ограничений, мер экспортного контроля, персональных санкций - по мере всего этого мы можем двигаться вперед и продвигать конкретные экономические проекты".

На международном рынке Беларусь давно зарекомендовала себя надежным партнером, с которым стремятся работать. И даже когда некоторые двери закрываются, открываются новые окна возможностей для перспективного долгосрочного сотрудничества. Его основы в том числе закладываются и во время таких встреч.