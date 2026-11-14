Более 200 солдат-пограничников Лидского отряда приняли военную присягу

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов 14 ноября посетил Лидский погранотряд. Здесь важнейшая клятва военнослужащего прозвучала более 200 раз.

Константин Молостов, выступая перед участниками торжественного мероприятия, отметил, что в стране созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности рубежей. Строятся новые подразделения, активно проходит техническое оснащение, совершенствуются условия службы и быта военнослужащих.

Виталий Амельянчик, замначальника Лидского погранотряда:

"В Лидском пограничном отряде сегодня торжественное событие. Военнослужащие внештатного учебного пункта приведены к военной присяге. Это особый воинский ритуал, где перед лицом своих товарищей, в присутствии родных и близких, военнослужащие внештатного учебного пункта поклялись в верности Республике Беларусь и ее народу. Впереди военнослужащих ждет интенсивное обучение. Они будут постигать основы пограничной службы. По окончании обучения военнослужащие сдадут экзамены и пополнят ряды наших подразделений. Будут проходить службу на пограничных заставах. И мы уверены, что это будут настоящие профессионалы своего дела".

Максим Уласевич, курсант внештатного учебного пункта Лидского погранотряда:

"Я сейчас испытываю двоякие чувства. С одной стороны, я испытываю чувство гордости, что стою в этом строю. А с другой стороны, сейчас наступает чувство особой ответственности. Я выбрал пограничную службу, потому что пограничник - это элита, у них особая дисциплина. Слова военной присяги для меня значат в первую очередь клятву самому себе и своим близким, потому что я буду верно служить своей Родине. Я обещаю своим близким, что вернусь домой возмужавшим и буду свято выполнять воинский долг".

Новое пополнение Лидского погранотряда преимущественно составили молодые люди из Гродненской, Гомельской, Брестской и Минской областей. Отбор традиционно проходил с учетом гражданских специальностей, которые будут востребованы в предстоящей служебной деятельности.

С начала следующей недели солдаты продолжат подготовку по специальности "пограничная служба", а также обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовкам. После успешной сдачи экзаменов на внештатном учебном пункте новобранцы отправятся на погранзаставы для охраны границы Беларуси.