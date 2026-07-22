Более 26 тыс. детей оздоровятся за летний период в палаточных лагерях

В Беларуси летняя оздоровительная кампания в самом разгаре. В лагерях планируют отдохнуть около 400 тыс. детей, из них более 26 тыс. выбрали кемпинг на природе. Выяснили, чем привлекает ребят этот вид отдыха и какой досуг для них организован.

Забыть про TikTok и насладиться белорусской природой в окружении единомышленников - главная цель палаточного лагеря "Патриот", развернувшегося на территории Волмянской школы. Сюда приехали не только воспитанники учебного заведения, но и дети со всего Дзержинского района.

Кемпинг "Патриот" туристско-экологического профиля. Здесь каждый день определенная тематика. Дети самостоятельно придумывают интерактивное содержание дня, получая максимальную поддержку от вожатых - от экскурсий и мастер-классов до белорусских праздников.

Главное преимущество такого отдыха - стопроцентный экологический детокс, раскрытие потенциала и таланта молодого поколения белорусов.

Палаточные лагеря - это точно не история про холодные спальники на голой земле. Палатки представляют собой фактически небольшие домики. В каждом есть каркас, фундамент, внутри просторно, все защищено от непогоды.

"Работа палаточных лагерей организована по двум направлениям: передвижные и стационарные. На экваторе оздоровительной кампании отработали 584 палаточных лагеря, в которых побывали около 18 тыс. детей", - рассказал начальник управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси Александр Матюшонок.

Отдых в палаточном лагере - это эмоции, туризм и оздоровление, а еще, несмотря на отсутствие Wi-Fi, новые друзья и знакомства. И спрос на такой отдых есть: в нынешнем году более 26 тыс. детей оздоровятся в палаточных летних лагерях.