Более 30 стран приняли участие в Контртеррористическом форуме в Минске

Запрос на безопасность - главный тренд последних лет. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое давление - реалии наших дней. В арсенале "сильных мира сего" не только традиционные инструменты, но и технологии цветных революций, гибридного воздействия. И на новые угрозы нужен конкретный ответ.

На неделе Беларусь приняла масштабный Контртеррористический форум. Выставочный центр "БелЭкспо" собрал специалистов более чем из 30 стран. В программе конференция СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кульминацией стала практическая фаза: в учениях "Евразия-Антитеррор" участвовали спецподразделения шести государств.

Форум прошел под патронажем главы государства. Беларусь выступила площадкой для выработки совместных решений, подтвердив приверженность укреплению международной стабильности и безопасности. Здесь не просто обсуждали угрозы, здесь отрабатывали, как действовать сообща, когда счет идет на секунды.

Более 300 делегатов, свыше 30 стран - представители профильных ведомств и международных организаций. Впервые в Беларуси Региональная антитеррористическая структура ШОС и Антитеррористический центр СНГ объединили теоретическую и практическую части в одном формате. Задача - не только обсудить современные вызовы, но и проверить на деле, насколько согласованно страны готовы на них реагировать. Беларусь предоставила площадку для такого взаимодействия, внеся свой вклад в укрепление безопасности на евразийском пространстве.

Александр Неверовский, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Республика Беларусь последовательно заявляет свою позицию, мирную позицию, антитеррористическую позицию и то, что сегодня в учениях будут участвовать представители Исламской Республики Иран, представители Китайской Народной Республики, Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации, соответственно Республики Беларусь, говорит о том, что опыт Республики Беларусь, наши инициативы поддерживаются. Важно то, что мы получаем дополнительный опыт от наших коллег".

Программа форума насыщенная, каждый этап расписан поминутно. Но за плотным графиком стоит куда более серьезная задача: объединить потенциал стран СНГ и ШОС, международных структур и профильных ведомств для противодействия глобальным и региональным угрозам. Речь идет о безопасности не одной страны, а всего евразийского пространства. При этом Минск традиционно выступает площадкой для международного диалога. Но в вопросах борьбы с терроризмом одного диалога недостаточно: необходимы конкретные механизмы взаимодействия, обмен опытом и готовность действовать согласованно.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Наша хартия, которая с каждым годом приобретает все больше и больше сторонников, становится понятной, она, безусловно, трансформируется. Несмотря на то что мы с вами небольшая страна и по территории, и по численности, та активность, которую мы с вами ведем во благо не только Беларуси, но и, может так и пафосно прозвучать, населения нашей планеты (так и есть), становится заметной".

Терроризм не признает границ. Подготовка атаки может вестись в одной стране, исполнители находиться в другой, а последствия затронуть сразу несколько стран. Поэтому противодействие такой угрозе требует не разрозненных усилий, а общего подхода.

"Это очень хороший и перспективный момент из Минска. Это, наверное, новая страница развития нашего дальнейшего сотрудничества", - отметил замначальника Центра исследований при комиссии по юридическим услугам для ШОС (Китай) Юэ Цян.

Тен Нуанг, руководитель управления МВД по борьбе с транснациональными преступлениями (Мьянма):

"Этот форум имеет колоссальное значение. В последние годы практически каждое государство в мире сталкивается с жесткими вызовами терроризма и экстремизма. Мьянма не стала исключением. Мы фиксируем самые разные сценарии. Поэтому столь важна эта встреча в Минске. Объединяя усилия и обсуждая общие проблемы, мы рассчитываем перенять передовой опыт коллег, а также готовы поделиться собственными наработками и практикой реагирования на подобные вызовы".

Захват заложников, масс-шутинг, применение беспилотной авиации, заброска диверсионно-разведывательных групп, причем даже на лодках. К сожалению, такие истории - это не просто сценарий, а уже реалии современного мира. И чтобы такие истории не происходили в нашей стране, Беларусь и проводит Контртеррористический форум.

Учения моделируют угрозы, с которыми сталкиваются государства в современном мире. По легенде, террористы готовят нападение на объект с массовым скоплением людей. Используют заранее подготовленные ячейки, оружие и беспилотники. Цель - дестабилизировать обстановку и устроить массовый теракт во время международного хоккейного турнира. Место действия – "Чижовка-Арена".

При террористической атаке первые минуты решают многое. Нужно остановить нападавших, защитить людей и не допустить распространения угрозы. В таких условиях важна не только скорость реакции каждого подразделения, но и взаимодействие всех служб - от тех, кто первым оказывается на месте происшествия, до основных сил антитеррора.

Террористы обезврежены, заложники освобождены. Но операция не ограничивается одним объектом. В ней задействованы подразделения шести государств: Беларуси, России, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Участники действуют по единому замыслу, координируют действия и отрабатывают совместное применение вооружения, техники и средств связи. При этом каждая сторона использует не только общие алгоритмы, но и собственный опыт борьбы с терроризмом.

Сергей Швейкин, начальник штаба антитеррористического центра Комитета национальной безопасности Казахстана:

"Угрозы терроризма характерны для всех наших стран. И с этими угрозами необходимо бороться, противодействовать им совместно. Вместе и только сообща мы можем решать все наши задачи в этой сфере. Учение прошло успешно, все задачи реализованы, силы и средства продемонстрировали слаженность, оперативность. Задачи успешно выполнены".

Следующая площадка - полигон Воловщина внутренних войск. Здесь отрабатывают уже другие сценарии: борьбу с крупными вооруженными группами, освобождение захваченных территорий, взаимодействие подразделений в сложной оперативной обстановке. Это проверка не только профессиональной подготовки бойцов, но и способности разных сил действовать как единый механизм.

Сергей Теребов, первый зампредседателя КГБ Беларуси:

"Мы не пытаемся кого-то атаковать. То, что вы сегодня увидели, это не попытка сформировать какой-то новый военный блок. Это попытка усилить то, что уже есть, через практику. Уникальность этого мероприятия - мы попытались совместить разные стили решения контртеррористических задач".

Практика показывает, что международный терроризм требует международного ответа. Чтобы пресечь преступление, недостаточно установить исполнителя, нужно выявить связи, обменяться информацией и скоординировать действия разных ведомств и государств. Именно поэтому совместные учения становятся проверкой на совместимость подходов, решений и технических средств.

Уларбек Шаршеев, директор Исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС:

"Современный терроризм транснациональный, то есть национальности не имеет. Он объединяет тех деструктивных элементов, которые не хотят мирного существования. И поэтому мы можем этому противостоять только вместе, в тесном взаимодействии. Эти же идеи ставятся главами государств Шанхайской организации сотрудничества. Мы учимся, несмотря на наличие языкового барьера, мы должны друг друга знать, мы должны научиться вместе работать. Мы не должны останавливаться, мы должны дальше совершенствоваться и работать в данном направлении".

В ходе учений совершенствуются способы выявления и пресечения террористических угроз, отрабатываются совместное планирование и управление операциями. Впервые в таком формате теория получила продолжение на практике: от обсуждения общих подходов к единому оперативному штабу и согласованным действиям подразделений разных стран.

Беларусь последовательно выступает за укрепление международной безопасности, развитие сотрудничества в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ, за решение конфликтов политическими и дипломатическими средствами. Но готовность к диалогу не отменяет необходимости быть готовыми к самым сложным сценариям.

Нынешний форум стал не просто площадкой для обмена опытом. Это практическая проверка того, как государства могут объединить возможности, знания и силы перед лицом общей угрозы. Ведь безопасность начинается не тогда, когда опасность уже у порога, а тогда, когда к ней готовы заранее.