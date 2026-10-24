Более 30 тыс. человек бесплатно провакцинируют в Гомельской области

В Беларуси продолжается вакцинация против ОРВИ и гриппа. Рост сезонной заболеваемости прогнозируется в конце января - феврале. Уже сейчас важно создать коллективный иммунитет, который в пик циркуляции вирусов поможет снизить число заболеваний.

Октябрь-ноябрь - идеальное время для прививки, иммунитет сформируется уже через 2-3 недели. Для удобства пациентам продлена работа прививочных кабинетов, они открыты и в выходные дни. Также по необходимости работают выездные бригады.

Сергей Кравченко, главный государственный санитарный врач Гомельской области:

"Вакцина, которые поступила и будет использоваться в прививочной кампании, - это "Гриппол плюс", которая используется для бесплатных прививок. Необходимо отметить, что очень важно, она была обновлена производителем по всем трем основным компонентам с учетом тех прогнозов циркуляции вирусов, которые дает Всемирная организация здравоохранения на европейский регион. Для платной вакцинации она также доступна, частично будет поступать еще от производителей других стран: из Нидерландов и Франции".

В Гомельской области бесплатно провакцинируют более 30 тыс. человек. В первую очередь укол здоровья получают пациенты из групп высокого риска, у которых возможно тяжелое течение заболевания и неблагоприятные последствия гриппа.

Отметим, допускается совместное применение вакцин против гриппа и COVID в один день.