Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе "Электронная школа"

Более 300 школ Беларуси с 1 сентября начнут работать в автоматизированной системе "Электронная школа".

Главная цель проекта - упрощение взаимодействия между учителями, школьниками и родителями, а также минимизация бумажной нагрузки для педагогов. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Ученики получат доступ к актуальному расписанию и домашним заданиям в один клик. Родители смогут в режиме реального времени отслеживать успеваемость и посещаемость ребенка.

Постепенный переход всех учреждений страны на новый формат запланирован на этот учебный год. При этом школы, которые уже используют другие электронные платформы, смогут продолжить работу с ними в привычном режиме.

Также с нового учебного года школьники будут изучать информатику по обновленной программе. К примеру, восьмиклассников научат использовать искусственный интеллект: грамотно составлять запросы, проверять достоверность ответов, а также использовать нейросети для обработки текстовой, аудио- и видеоинформации. В 9 классе подростков будут учить применять искусственный интеллект в моделировании.