Более 300 специалистов из 5 стран собрались на Международном форуме по ИИ в НАН Беларуси

В Беларуси нужно готовить не просто специалистов, способных применять технологии искусственного интеллекта, а исследователей и инженеров, которые будут создавать эти технологии, понимая этическую и социальную ответственность. Этому посвящен 5-й Международный форум по искусственному интеллекту в Академии наук Беларуси.

Это крупнейшая инновационная площадка для обмена передовыми наработками. Очень символично, что 13 октября Академия наук также стала площадкой для 23-й Международной конференции "Молодежь в науке".

Ни для кого не секрет, что ИИ сегодня берет на себя наиболее рутинные операции. При этом крайне важна консолидация усилий: с одной стороны, нужно обеспечивать эффективное развитие ИИ, а с другой - защищать информацию и противостоять вызовам.

Факт Событие объединило более 300 ведущих отечественных и зарубежных специалистов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Турции.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"На международном рынке открытых моделей есть достаточное количество решений, которые можно брать и применять. Для этого необходима соответствующая инфраструктурная основа, довольно сложное и дорогое оборудование. Мы занимаемся сегодня этой темой, формируем национальный контур искусственного интеллекта. По мере возможностей мы развиваем как инфраструктурную основу, формируем ее программную часть. Очень важно понимать экономическую эффективность. В наших условиях использование искусственного интеллекта не должно быть данью моде, а должно нести реальный экономический эффект".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Академия наук взаимодействует с 93 странами мира. На базе нашей Академии наук эффективно функционирует 40 международных лабораторий. Конечно, основной объем приходится на наших ближайших соседей и стратегических партнеров - Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, Вьетнам, Индию. Но мы заинтересованы в развитии сотрудничества абсолютно со всеми странами мира, потому что объединение компетенций позволит решать вопросы более эффективно и оперативно".

Вместо тысячи слов Беларусь доказывает свой научный потенциал делом. В этом каждый с легкостью убедится, просто посетив выставку достижений робототехники и цифровых технологий. Большинство разработчиков - молодые ученые.

"Данная система позволяет разрушить стойкие органические загрязнители, которые до настоящего времени лишь собирались и накапливались, но никак не утилизировались. Но внедрение данной технологии как раз-таки позволит их не то что накопить, а просто переработать", - поделился ассистент кафедры БГТУ Максим Комаров.

"Мы сегодня представляем проект 5D-архив Беларуси, посвященный созданию инфраструктуры для сохранения национального культурного достояния. Это во многом и создание нового типа архивной памяти в различных материалах (стекло, металлы). Это и создание инфраструктуры для того, чтобы делать различные модели, в принципе, сохранять различную информацию", - рассказал доцент кафедры БГУ Михаил Лобанок.

Есть проекты и на уровне Союзного государства - это и система умного земледелия, умный город, космические технологии дистанционного зондирования Земли.

Благодаря ИИ страна переходит от автоматизации обработки к автоматизации конструирования и проектирования, что ускоряет процессы вдвое. Но белорусские ученые прекрасно знают: нужно не только быстрее, но еще и качественнее.