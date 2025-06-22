Более 35 тыс. человек посетили концерт-реквием в Брестской крепости

Более 35 тыс. человек стали зрителями концерта-реквиема "4 года долгого пути…" в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Концерт-реквием был посвящен Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, пишет БЕЛТА.

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой зачитал обращение главы государства Александра Лукашенко. Также в мероприятии приняли участие государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, представители министерств и ведомств, зарубежные делегации.

В Великой Отечественной войне советский народ понес колоссальные потери. В Беларуси погиб каждый третий. Первыми натиск фашистов 22 июня 1941 года приняли бойцы пограничных застав. В память об отваге предшественников нынешнее поколение воинов в зеленых фуражках уже по сложившейся традиции зажгли факел от Вечного огня Брестской крепости и свечи на венках, которые опустили в воды реки Буг. Военнослужащие возложили гирлянды к плитам мемориала, а молодые люди поставили горящие лампадки.

"Это сакральное место для нашей страны, и сакральная дата - 22 июня. Сегодня перед началом концерта-реквиема был показан календарный листок. Тогда был воскресный день. Так совпало, что сегодня тоже воскресенье. Самая короткая ночь, к сожалению, для нашей страны на три года превратилась в ужас и ад. И 3 млн погибших белорусов требуют (фактически с неба), чтобы мы каждый год чтили их память именно в эту дату", - сказал Дмитрий Крутой.

Зрители увидели более чем двухчасовой концерт-реквием "4 года долгого пути…". Его участниками стали белорусские и российские артисты. Зрители вместе с маленькой девочкой-современницей увидели историю о Великой Отечественной войне через призму минувших 84 лет. Картинка менялась, вызывая разные чувства: мирное и беззаботное 21 июня 1941 года, безжалостное вторжение немецко-фашистских захватчиков, суета и паника эвакуации, борьба с врагом, потери и поиски родных, освобождение.

Министр транспорта России Роман Старовойт рассказал, что сегодня в Брестской крепости финишировал автопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Каждый километр пути, который преодолели участники автопробега, - это напоминание о бессмертном подвиге нашего народа, тех людях, которые день и ночь спасали, помогали, эвакуировали раненых. А после войны наши герои восстанавливали дороги, мосты, здания, вновь возрождали разрушенный фашистами города", - подчеркнул Роман Старовойт.

В память о всех, кто столкнулся с ужасами Великой Отечественной войны, присутствующие возложили цветы к Вечному огню и плитам некрополя. Была объявлена минута молчания. В завершение церемонии военнослужащие прошли торжественным маршем по площади Церемониалов.