Более 37 тыс. студентов из 120 стран обучаются в Беларуси - как образование объединяет людей

Краткий пересказ от ИИ

Именно дороги приводят в Беларусь гостей из самых разных уголков планеты, и многие здесь находят вторую родину. Наша страна стала настоящим домом для представителей более 150 национальностей. Учиться, работать, создавать семьи и связать со страной свое будущее. Для многих знакомство с Беларусью начинается со студенческой аудитории.

Одни приезжают на несколько месяцев по обмену, другие - за профессией. А после получения диплома решают остаться.

Наши люди

Медицина, промышленность, бизнес. Совместным проектам нужны специалисты, а образованию - обмен опытом и новые задачи. Более 37 тыс. студентов из 120 стран обучаются в Беларуси. Так, БГПУ имени Максима Танка сотрудничает с 24 университетами и научными центрами со всего мира.

Шынар Абзалкызы, студентка БГПУ им. М. Танка (Казахстан):

"Мы приехали из Казахстана - из города Актобе, университет имени Жубанова. Из того, что мы здесь выучили, мне понравилась практическая часть, а также творческая, где преподаватель по рисунку очень хорошо и профессионально нам все объясняет, благодаря чему мой скилл сильно вырос".

Шынар Абзалкызы

Дома в Казахстане - привычный маршрут в университет. Здесь - новое расписание, преподаватели и одногруппники. Теперь часть студенческой жизни проходит в Минске - по образовательному обмену.

Все участницы образовательной программы - студентки из Казахстана - живут в одном блоке общежития на Петровщине. Быт уже наладили. Но все же частичка "дома" и культуры Казахстана всегда рядом.

Шынар Абзалкызы

За время учебы здесь, в Беларуси, у девушек появились и свои небольшие традиции. Например, после занятий в университете собираться за одним столом на кухне.

Сая Сидакова, студентка БГПУ им. М. Танка (Казахстан):

"Мы любим готовить вместе - и наши традиционные блюда, и белорусские. Также мы участвовали в Драник-фесте. После университета любим собираться, есть, смотреть сериалы, можем прогуляться. Нам очень нравится, что здесь, возле общежития, все под рукой".

Образовательные обмены, стажировки, совместные исследования. Для Беларуси и Казахстана подготовка специалистов - одно из направлений двустороннего сотрудничества. К слову, БГПУ еще с 2016 года - участник научно-образовательного консорциума между вузами двух стран.

А у будущих врачей знакомство с Беларусью начинается с медуниверситета. Среди иностранных студентов есть те, кто после выпуска продолжает профессиональную жизнь уже здесь. Так произошло и у наших следующих героев.

В этой стоматологии объединяют не только усилия специалистов, но и культуры разных стран мира. Здесь работают медики из Грузии, Армении, Ливана. У каждого из них своя история и карьерный путь. А сейчас один профессиональный адрес. И это 5-я стоматология Минска. И, безусловно, глобальная цель - здоровые улыбки пациентов.

Мохаммади Милад родом из Ирана. Учился в Витебском меде. Интернатуру окончил уже в минской пятерке. Сейчас работает хирургом-стоматологом в бюджетном приеме. Но самое главное - здесь, в Беларуси, чувствует себя как дома.

Знакомство с Беларусью Мухаммет начал еще в 2017 году - тогда и поступил в медуниверситет в Минске. Отвечая на вопрос: "Почему Беларусь" стоматолог поделился: на выбор повлиял личный пример приятеля, который уже учился в нашей стране.

Мухаммет Хамраев

Мухаммет Хамраев, врач-стоматолог-хирург городской стоматологической поликлиники № 5 (Туркменистан):

"После окончания учебы встал вопрос, куда двигаться дальше. В Туркменистан я на тот момент не собирался - хотелось набраться побольше опыта, и я решил поступить здесь в интернатуру. После того как поступил, мне понравилось работать в Беларуси, и я решил остаться здесь работать. Конечно, нравится работать. Каждый день с радостью хожу на работу".

Для еще одной нашей героини дорога в профессию началась в Шри-Ланке и привела в Гродно. Амалика Виджини Ранасингхе окончила Гродненский медицинский университет. А сегодня работает врачом-терапевтом в поселке Чисть Минской области.

К слову, реализовать себя есть возможность и через творчество. В этом - щепотка родной культуры.

Амалика Виджини Ранасингхе

Разные национальности, профессии, жизненные пути и маршруты. И точка на карте, где эти маршруты пересеклись - Беларусь, которую они выбрали своим домом.