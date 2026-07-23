Более 37 тыс. водителей, справедливые цены: как реестр такси изменил рынок перевозок в Беларуси

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За первое полугодие 2026 года рынок такси в Беларуси продолжает расти и становиться прозрачнее. В реестре перевозчиков зарегистрировано порядка 11 тыс. наименований, из которых 80 % - индивидуальные предприниматели. Количество транспортных средств превысило 27,7 тыс. единиц, а число водителей - 37,3 тыс. О том, как реестр повлиял на безопасность и качество услуг, почему цены в Минске выше, чем в регионах, и как пассажиру защитить свои права, рассказал начальник главного управления Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Андрей Гладкий в "Актуальном интервью".

Создание реестра перевозчиков преследовало три основные задачи: безопасность пассажиров, гарантированное качество услуг и прозрачная бизнес-среда. По словам эксперта, все они выполняются. "Мы видим значительное сокращение количества нарушений, влияющих на безопасность перевозок. Пассажир заинтересован в стоимости, но теперь может видеть всю информацию о перевозке, выбирать диспетчера и перевозчика, получать цену одномоментно", - пояснил Андрей Гладкий.

На рынок выходят новые серьезные игроки, количество перевозчиков растет - за 2-3 месяца их число увеличилось на 500.

Конкурентный рынок, по мнению начальника главного управления Минтранса, сформировал справедливые цены. Однако тарифы в столице традиционно выше, чем в регионах. "В Минске тарифы немного повыше, чем в регионах. Доходы в столице выше, поэтому проблем не вижу. Перевозки в регионах не останавливаются, спрос удовлетворяется. Жалоб на невозможность вызвать такси у нас нет", - отметил он.

Одно из ключевых изменений - требование для водителей озвучивать ориентировочную стоимость поездки перед ее началом. Это значительно сократило количество обращений и споров. "Сейчас практически нет случаев, когда стоимость поездки в несколько десятков раз превышает ожидаемую. Но обращаем внимание пассажиров: всегда перед поездкой уточняйте стоимость. Если цена не устраивает, вы вправе отказаться и воспользоваться услугами другого перевозчика", - подчеркнул Андрей Гладкий.

Реестр такси в Беларуси доказал свою эффективность. Безопасность повысилась, рынок стал прозрачнее, а пассажиры получили инструменты контроля за стоимостью и качеством услуг.