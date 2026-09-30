Более 396 тыс. молодых минчан: как реализуется молодежная политика в столице Беларуси

Минск - молодежная столица Беларуси. Почти каждый пятый житель мегаполиса - в возрасте до 31 года, а это более 396 тыс. человек. Лидируют Фрунзенский, Московский и Первомайский районы.

Как в городе реализуется государственная молодежная политика, обсудили на заседании в Мингорисполкоме. В столице уже выстроена эффективная система профориентации и открытых диалогов с руководством города и ведомств.

Однако сейчас в фокусе внимания - закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах. Ключевая задача - создать комфортные условия в коллективах, где решающую роль играет позиция руководителя.

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

"В каждом районе существует молодежный совет при администрации района города Минска. Для того чтобы деятельность носила общий характер, инициативы, было предложено собрать молодежь и поставить общие цели и задачи, потому что в городе Минске и республике должно быть единое молодежное пространство".

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"К сожалению, сегодня осуществляются попытки втянуть в противоправную деятельность молодых людей не только в Беларуси, но и по всему миру приобретают новый виток с развитием информационных технологий. И вот здесь наша задача - загрузить ребят позитивной, конструктивной деятельностью в общественной работе, общественно-политической сфере, чтобы у них меньше оставалось времени на то, чтобы кто-то втянул их в какую-то противоправную деятельность".

В Минске успешно работает целый ряд знаковых инициатив. Визитными карточками городской молодежной политики стали такие проекты, как "Минская смена", "Молодой руководитель", "Время действовать" и другие.