Более 40 стран примут участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"

Профессионалы из более чем 40 стран мира примут участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь". Эта цифра почти вдвое превышает прошлогодний уровень. Такое внимание от зарубежного бизнеса говорит о престиже форума и стремлении иностранных компаний к сотрудничеству с нашей страной.

Продукцию и разработки представят полтысячи компаний, масштабы выставочной площади - 20 тыс. кв. м. Отдельные экспозиции подготовили наши российские партнеры, также Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Кыргызстан. И с премьерой на выставке в Минске будут Камбоджа и Иран.

На выставке покажут решения для разных сфер промышленности. Что касается белорусской экспозиции, на правах хозяйки форума она будет самой масштабной. Всего более полутора сотен компаний. Презентуют и товары Союзного государства - белорусско-российский 3D-принтер, беспилотные технологии и новинки в машиностроении.

Антон Атрашкин, программный директор международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь":

"У "ИННОПРОМа" роскошное реноме в деловой среде. "ИННОПРОМ" знают, любят, даже те компании, которые не приезжают на "ИННОПРОМ", потом весь год кусают локти и планируют участие. Конечно же, нас всех очень выручает участие глав правительств целого ряда стран, потому что для бизнеса это сигнал, что это полезное, важное и востребованное мероприятие, обязательно надо принимать в нем участие".

Напомним, в эти дни также премьеры ЕАЭС соберутся на Евразийский межправсовет, также запланировано и заседание Совмина Союзного государства. Серьезная деловая программа ожидается и на самой выставке. Внимание к событию большое. Освещать форум будут более 300 представителей ведущих СМИ евразийского пространства.