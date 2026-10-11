Более 42 тыс. человек работают в сфере культуры Беларуси

Немного интересных цифр от Национального статистического комитета ко Дню работников культуры: согласно исследованиям, в сфере культуры заняты более 42 тыс. человек, из них более 70 % - женщины. Средний возраст - чуть более 42 лет. Преобладают специалисты с высшим образованием.

Одной из передовых отраслей стало музейное дело. В стране 150 музеев, в 2025 году их посетили почти 10 млн человек.

Удивляют и музейные фонды: количество предметов насчитывает около 4 млн единиц хранения, из них почти 80 % внесены в электронный каталог.

Черпают знания и в библиотеках: в стране их больше 2 тыс. На конец 2025 года 90 % из них имеют доступ в интернет. А библиотечный фонд составляет больше 47 млн экземпляров.

В Беларуси 28 профессиональных театров. По статистике в 2025 году посещаемость выросла на 20 %.

Не отстают и концертные организации, а также кинотеатры - в Беларуси их 80. Для любителей кино, цирка и других форматов работают десятки площадок. Два цирка за 2025 год провели 456 представлений. 5 зоологических парков посетили около 787 тыс. человек. В стране работают более 2200 клубов, где проходят концерты, фестивали и творческие мероприятия.