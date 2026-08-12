Более 42 тыс. участников присоединились к проекту "Марафон 10 тысяч шагов"

По всей Беларуси уже шагают более 42 тыс. человек - это участники марафона Президентского спортивного клуба "10 тысяч шагов".

Зарегистрироваться еще можно до 14 августа. Главная задача - за 100 активных дней нашагать один млн шагов, при этом выполнив ряд второстепенных правил, которые четко прописали организаторы.

Кстати, участники марафона вовсю проявляют креатив и публикуют в социальных сетях ролики, где знакомят аудиторию с достопримечательностями своего населенного пункта. Это вдохновило организаторов на своеобразный челлендж, в котором уже известны 10 победителей.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"Смотришь на креативность подготовки видеоматериалов для социальных сетей и очень радуешься за то, как эта идея заходит нашим участникам марафона. И я уверен, что у нас создается платформа для общения между десятками тысяч участников и жителей нашей страны. И я уже убежден, что большое количество людей перезнакомилось между собой и принимают участие уже сообща".

Победителя марафона, который будет определен рандомно после 31 октября, ожидает главный приз - сертификат на путешествие на 15 тыс. рублей. Кроме того, каждые 30 дней будет определяться обладатель приза "Месяц в кедах", и первая контрольная отсечка уже 24 августа.