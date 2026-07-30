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Более 500 участников собрал гомельский этап проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы"

Продовольственный суверенитет и ход уборочной кампании на фоне нарастающего продовольственного кризиса в мире, эффективность экономики и шаги, которые сегодня предпринимает Беларусь для развития регионов - такую повестку отражает информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы", охвативший самые разные регионы республики.

Более 500 участников собрал гомельский этап проекта. С гомельчанами встретился министр информации Дмитрий Жук. Диалог шел о достижениях страны и о непростом пути к благополучию, а еще о попытках извне сбить с нужного курса и о стойкости белорусов.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Люди очень активны, неравнодушны - это самое важное. Я бы отметил в их вопросах два главных момента. Первое - это будущее нашей страны и, конечно, всех волновало мирное небо над головой, завтрашний день, и что делать, чтобы избежать военного конфликта, который происходит рядом с Гомельщиной. Вторая тема - это обычные житейские вопросы. Это меня тоже порадовало, то есть каких-то системных проблем нет. Но количество вопросов показало очень важную вещь - у людей есть запрос на такие встречи".

министр информации Беларуси

30 июля участником диалоговой площадки был коллектив Гомельского химического завода, который насчитывает несколько тысяч человек. Одна из важнейших тем, которая поднималась во время разговора, - развитие нефтехимического комплекса страны и наращивание экспорта.

Проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" - это возможность поднять социальные вопросы, касающиеся строительства детских садов и школ, уровня зарплат, состояния медицины, и не только. Это большой диалог, в котором формируется срез мнений о положении дел в регионе.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

Гомель
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