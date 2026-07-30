Более 500 участников собрал гомельский этап проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы"

Продовольственный суверенитет и ход уборочной кампании на фоне нарастающего продовольственного кризиса в мире, эффективность экономики и шаги, которые сегодня предпринимает Беларусь для развития регионов - такую повестку отражает информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы", охвативший самые разные регионы республики.

Более 500 участников собрал гомельский этап проекта. С гомельчанами встретился министр информации Дмитрий Жук. Диалог шел о достижениях страны и о непростом пути к благополучию, а еще о попытках извне сбить с нужного курса и о стойкости белорусов.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Люди очень активны, неравнодушны - это самое важное. Я бы отметил в их вопросах два главных момента. Первое - это будущее нашей страны и, конечно, всех волновало мирное небо над головой, завтрашний день, и что делать, чтобы избежать военного конфликта, который происходит рядом с Гомельщиной. Вторая тема - это обычные житейские вопросы. Это меня тоже порадовало, то есть каких-то системных проблем нет. Но количество вопросов показало очень важную вещь - у людей есть запрос на такие встречи".

30 июля участником диалоговой площадки был коллектив Гомельского химического завода, который насчитывает несколько тысяч человек. Одна из важнейших тем, которая поднималась во время разговора, - развитие нефтехимического комплекса страны и наращивание экспорта.

Проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" - это возможность поднять социальные вопросы, касающиеся строительства детских садов и школ, уровня зарплат, состояния медицины, и не только. Это большой диалог, в котором формируется срез мнений о положении дел в регионе.