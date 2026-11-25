Более 61 тыс. нарушений ПДД пресечено в Беларуси в период усиления контроля на дорогах в период с 11 по 22 ноября на фоне всплеска аварийности.

Особое внимание - выявлению бесправников и нетрезвых водителей.

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Для контроля за дорожным движением активно использовались возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Задержаны 302 нетрезвых водителя; выявлено 1 220 лиц, не имеющих права управления транспортом, зафиксировано 585 нарушений правил обгона; изъяты с проезжей части 936 пешеходов в состоянии опьянения".

Усиленный контроль продолжается. До 27 ноября ГАИ вместе с Транспортной инспекцией проверяют перевозчиков.