Более 740 аварий за 2026 год: как тарпаны и лоси вынуждают ГАИ Беларуси внедрять ИИ на трассы страны

Обычным водителям на скоростных трассах зачастую приходится сталкиваться с факторами совершенно непредсказуемыми. К примеру, внезапно выпрыгивающие дикие животные. Только теперь в привычном списке не только лоси, олени, косули и кабаны, но и редкие тарпаны - дикие лошади - любопытные и фотогеничные.

Водители вместо осторожности проявляют интерес: кто же откажется от фото с красивыми лесными "мустангами"? Ученые же утверждают, что подкармливать и устанавливать контакт с дикими животными не стоит. Для этого отбившихся от стада готовят к переселению.

Скоростная магистраль М6 - дорога из Минска в Гродно - в последнее время популярна в социальных сетях не только своими живописными пейзажами за окном в пути, но и неожиданными встречами с лесными жителями прямо на проезжей части.

Дикие лошади - тарпаны - людей и автомобилей совершенно не боятся, а наоборот подходят все ближе, прячутся в тени под навесами остановок и даже заходят в соседние населенные пункты. Кого-то встреча с такими лесными обитателями пугает, а некоторые автолюбители останавливаются, чтобы угостить зверей лакомствами.

Для начала стоит напомнить, как тарпаны появились здесь: в Воложинском районе после полного исчезновения вида еще в XX веке белорусские ученые совместно с коллегами из Нидерландов вывели абсолютно идентичную породу с помощью метода обратной селекции и в 2019 году поселили 150 особей в Налибокской пуще. У этих животных - важная роль в экосистеме.

"Их роль - в восстановлении естественных экосистем. У нас на территории Беларуси очень много деградирующих зарастающих лугов. Сами лошади по своей природе как газонокосилки: они скусывают плохую уже зарастающую растительность, тем самым обновляя луг", - пояснил старший научный сотрудник лаборатории НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Евгений Машков.

За семь лет поголовье выросло до 250 - это хороший темп роста популяции. По словам сотрудников природного заказника, несколько табунов отбились от основного стада и стали осваивать сельхозугодья. Здесь они уже на протяжении нескольких месяцев кормятся и с удовольствием принимают угощения от человека.

Сергей Тумель, замдиректора Республиканского ландшафтного заказника "Налибокский":

"Выходят и к трассе, и в населенные пункты. Но, опять же, в этом виноват человек. Если бы их прогнали раз, другой - такого бы не было. Но наши люди относятся к лошадям как к домашнему животному, не понимая, что это все-таки дикое животное. Они их и подкармливают, поэтому животные к этому привыкают и, соответственно, уходить уже с этих прикормленных мест не хотят".

Специалисты советуют не приручать зверей, ведь это может спровоцировать агрессию по отношению к человеку, поэтому стадо любопытных тарпанов в ближайшее время переселят вглубь заказника.

Александр Козорез, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Мы понимаем те трудности и проблемы, которые возникают, потому что животные могут оказывать какое-то негативное влияние на сельское хозяйство, в конфликты вступать с человеком, ведь это животное открытых пространств. У нас сегодня открытое пространство - это чаще всего сельхозугодие, поэтому заказниками принимаются меры. Чаще всего эти гаремы, которые пытаются расселяться в сторону населенных пунктов, отлавливают и переселяют на те территории, где населенных пунктов нет, потому что, как правило, если животные уже попробуют искусственную подкормку, для них уже очень сложно потом перестроиться на естественный цикл жизни".

Километры сетки вдоль новых скоростных магистралей - это уже базовая опция при строительстве дорог, ведь именно такое заграждение становится привычным барьером.

2,5 м высоты в целом достаточно, чтобы преградить дорогу к скоростной трассе даже крупному копытному, такому как лось. И, как правило, в основном эти сетки заканчиваются у специальных подземных переходов, чтобы направить по безопасной дороге животных.

Забор останавливает в основном оленей, косуль и кабанов перед переходом проезжей части, но не всегда. Крупные лоси (особенно в период гона) все же прорывают сетки - находят в ней слабые места. Как результат - серьезные ДТП с участием диких животных. Последствия для водителей и пассажиров часто фатальные.

Решение нашли в коллаборации с искусственным интеллектом: инфракрасные камеры запоминают силуэты животных и автоматически передают данные в систему, которая зажигает предупредительные баннеры и знаки за 250 м до опасной встречи.

Задача, которая стоит перед инженерами, - внедрить умную систему оповещения на трассах всей страны. На участке М6 Минск-Воложин пилотный проект умной дороги появится уже в конце лета 2026 года.

"Первый этап - это подготовка данных, то есть мы берем фотографии с инфракрасных камер и собираем их в огромный архив. Фотографии собирались не только с таких камер, также у нас есть специальные точки в лесу, куда мы установили кормушку, животные идут кормиться туда, и, соответственно, мы снимаем их в инфракрасном спектре. Собираем огромный архив, после чего мы переходим к этапу обучения. Когда происходит этап обучения, мы накладываем на эти фотографии огромное количество эффектов дождя, снега, искажения картинки для того, чтобы нейросеть в будущем могла определить животное в максимально разных условиях", - отметил техник отдела мониторинга технологической связи и интеллектуальных транспортных систем РУП "Белдорсвязь" Владислав Сурминов.

Оборудование такой системы на опасном участке дороги значительно дешевле установки надземного перехода или экодука. Выгоднее экономически и эффективнее на практике.

В момент фиксации животного в зоне детекции системой запускается минимальный временной интервал проверки, необходимый для отсеивания ложных срабатываний. После подтверждения факта выхода животного на проезжую часть система незамедлительно направляет сигнал на табло и реле, вследствие чего активируется предупреждение, информирующее водителей.

Пока инженеры проводят эксперимент: ГАИ Минской области напоминает о том, что безопасность за рулем зависит в первую очередь от водителя. Лучше не полагаться на случай и в зоне действия специального знака ехать с минимальной скоростью.

Виктор Ротченков, начальник УГАИ УВД Миноблисполкома:

"Госавтоинспекция Минской области информирует водителей о необходимости повышенной бдительности при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий мы настоятельно рекомендуем соблюдать установленную скорость движения и акцентировать внимание на дорожных знаках "Дикие животные".

За 2026 год на территории Минской области инспекторы ДПС уже зафиксировали более 740 аварий с участием диких копытных. В случае если ДТП не удалось избежать, нужно незамедлительно вызывать на помощь ГАИ по номеру 102.