Более 750 объектов будут работать в новом весенне-летнем сезоне уличной торговли в Минске

В Минске открылся весенне-летний сезон уличной торговли и общественного питания. Площадки начали работу, но пока в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах столицы. Всего начнут работать более 750 объектов: от уютных летних кафе до киосков с мороженым и стильных фудкортов.

"В парках и скверах, согласно заключенным договорам с Минскзеленстроем и зеленстроями районных администраций, торговля начинается с 1 мая. В первую очередь это субъекты, которые реализуют мороженое, прохладительные напитки, которые можно приобрести и прогуляться с ними по парку. Торговля на пляжах, как правило, начинается с 1 июня при благоприятных погодных условиях", - рассказала начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.