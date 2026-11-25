Краткий пересказ от ИИ

25 ноября первый день республиканского этапа пятого конкурса молодых журналистов "Пресс-код". За два дня участники представят жюри более 80 проектов - от авторских материалов и интервью до фоторепортажей и работ для цифровых платформ.

25 ноября Белтелерадиокомпания стала площадкой для встречи молодых журналистов и обмена профессиональным опытом. "Пресс-код" объединил начинающих авторов и опытных представителей СМИ нашей страны. Всего в этом сезоне организаторы получили более 320 заявок. Впереди - определение 14 победителей в трех категориях.

Конкурсанты соревнуются в трех категориях: "Старт", "Свой взгляд" и "Медиалига"

Впервые конкурсанты соревнуются в трех категориях: "Старт", "Свой взгляд" и "Медиалига". Это школьники, молодые авторы без профильного образования и опыта работы в СМИ, а также студенты-журналисты и молодые специалисты.

Христина Скуратович, заместитель главного редактора газеты "СБ. Беларусь сегодня": "Очень крутая площадка для того, чтобы заявить о себе и впервые продемонстрировать свои таланты на такую большую аудиторию. В жюри присутствуют очень талантливые и именитые журналисты и профессионалы, в том числе и декан журфака, работающие журналисты и известные лица телеканалов. Так что это возможность не только проявить себя на сцене, но и попасть на работу".

Ольга Плюхаева, корреспондент редакции газеты "Белорусский железнодорожник": "Я думаю, что это очень хороший старт для молодых журналистов и для тех, кто только начинает свою карьеру. И, конечно, возможность пообщаться с единомышленниками. Для меня это возможность показать свое издание, продемонстрировать то, что наши журналисты - это акулы пера, и мы действительно мы шагаем в ногу со временем".

Имена победителей юбилейного сезона республиканского конкурса молодых журналистов "Пресс-код" будут озвучены на Форуме молодых журналистов в декабре 2027 года.

Для участников - это возможность показать профессиональные навыки, для экспертов - познакомиться с новыми именами.