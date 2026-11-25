Энергетическая ситуация - проблема не одного Европейского союза. В Молдове напряжение в этом секторе провоцирует экономический кризис.

Как отмечают эксперты, у властей сегодня нет способов, как справляться с ситуацией, они лишь предлагают гражданам спать в одежде и не ждать дешевого газа.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Республика Молдова не способна самостоятельно обеспечить себя необходимыми энергоресурсами. Мы пережили несколько энергетических кризисов, и этот год не стал исключением. К сожалению, мы отказались от российского газа - от стабильных поставок. Когда у нас был российский газ, он обходился нам - если считать по сегодняшней цене - в шесть раз дешевле. Сегодня конечные потребители платят более 1,5 долларов за кубометр газа. И сегодня более 80 % жителей Республики Молдова не могут самостоятельно справиться со счетами за коммунальные услуги".