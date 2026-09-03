Более 83 % белорусов выбирают бумажные книги

Белорусы - одна из самых читающих наций. Эта позиция уверенно держится в сравнении с показателями в Европе.

Электронные библиотеки, аудиокниги и чтение со смартфона не смогли вытеснить привычный формат. Вопреки цифре эмоции от чтения книги незаменимы.

Более 83 % белорусских читателей по-прежнему выбирают бумажные книги. 21,7 % читают несколько раз в неделю. И также более 20 % белорусов читают книги несколько раз в месяц. Что важно: возраст читающих помолодел до 29 лет. И большая часть - это женщины.

В Беларуси на каждого человека выпускается две книги. Средний тираж одной - более 2,5 тыс. экземпляров. Всего в 2025 году выпущено книг и брошюр тиражом более 18 млн. В книжных магазинах можно найти литературу на любой вкус, цвет и, что важно, кошелек - от мировых бестселлеров до отечественной литературы. Особое внимание - изданиям на белорусском языке. За прошлый год их тираж увеличился и составил 2 млн 690 тыс. экземпляров.

5 и 6 сентября страна готовится отметить День белорусской письменности. Это уникальный национальный формат. Праздник объединяет прошлое и настоящее, классическое наследие и новые форматы. В 2026 году он состоится в Костюковичах Могилевской области. До этого торжества проходили в исторических и культурных центрах страны: Полоцке, Турове, Новогрудке, Лиде.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Язык, литература, культура - это душа народа. И это важно не просто сохранять и передавать из поколения в поколение, но и приумножать. Поэтому мы очень много работаем не только для того, чтобы сохранить наше историческое наследие, нашу историческую память, но и стремимся развивать эти направления, чтобы белорусский язык и дальше был живым, развивался, появлялись новые произведения и чтобы как можно больше маленьких белорусов и взрослых людей получали удовольствие, изучая новые произведения на нашем замечательном языке".

Библиотечная сеть страны обширна. Акценты делаются в том числе и на современных технологиях. Электронные каталоги, цифровые коллекции, доступ к базам данных, виртуальные читальные залы и онлайн-консультации позволяют получать нужную информацию независимо от расстояния. В сельской местности работают библиотечные пункты и передвижные библиотеки.

Факт Всего же в Беларуси 2117 публичных библиотек. Их фонд составляет более 47 млн экземпляров. И в цифрах только 2025 году общее число посетителей составило почти 3 млн пользователей.

Центральное место в этой системе занимает Национальная библиотека Беларуси. Здание узнают далеко за пределами страны. Ограненный алмаз на проспекте Независимости давно стал одной из архитектурных визитных карточек Минска.

"Алмаз знаний" ежегодно посещают около 400 тыс. человек. Что важно: 80 % из них - молодые люди в возрасте до 35 лет. Фонд библиотеки насчитывает более 10 млн единиц хранения.

Вечером здание преображается: его медиафасад становится яркой частью городского пространства. Но главное - за эффектной формой продолжается ежедневная работа с информацией, историей и людьми. Здесь хранятся не просто книги, но и издания разных эпох, редкие документы, рукописи, газеты, журналы, научные работы, карты и электронные ресурсы. Это площадка для международных выставок, презентаций, лекций, встреч, конференций.

Минск ежегодно становится настоящей литературной столицей. Международная книжная выставка-ярмарка объединяет не только белорусов, но и гостей страны. Так, в 2026-м выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек. Это показательная цифра. Интерес именно к печатному слову и книгам растет. И цифры это подтверждают. Ключевой темой нынешнего мероприятия было 35-летие СНГ и Год белорусской женщины.

К слову, в этом году впервые форум проходил 6 дней. Главное событие для книголюбов объединило как молодых людей, так и представителей более старшего поколения. Минская международная книжная выставка-ярмарка этой весной собрала экспоненты из 23 стран.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси: "Минская книжная выставка ярмарка - это основное событие в календаре. Мы заканчиваем выставку и уже получаем заявки на следующую. В этом году у нас было более 500 экспонентов, более 90 тыс. человек посетили выставку. Выставка позволяет еще и реализовывать продукцию. Экспоненты видят свою реализацию. Они видят интерес к презентациям, которые они проводят на этих мероприятиях".

Кроме того, в нашей стране молодые литераторы могут рассчитывать на государственную поддержку. Речь идет о грантах, проведении конкурсов, помощи в издании своей первой книги, публикациях в молодежных изданиях и журналах.

В начале июня прошел первый Форум молодых литераторов Беларуси. Это тоже существенный элемент поддержки и внимания к молодому поколению и - что важно - уверенные шаги к созданию единого сообщества молодых литераторов. Это значимый диалог между государством и молодым поколением.