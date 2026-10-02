Более 900 тыс. авто и новое кольцо: как Минск реконструирует путепроводы и борется с пробками

Фото: Мингорисполком

Минск - город мостов. Их качество поддерживает ритм мегаполиса в привычном темпе для автомобилистов и пешеходов. Здесь около двух сотен транспортных артерий - над землей, в форме клеверных круговых и спиральных развязок, над водами Свислочи, на высоте 9-этажного дома, а некоторые миниатюрные пешеходные в форме арт-объектов в парках и скверах.

"Транспорт города работает стабильно, и самая главная сейчас задача, которая стоит перед нами, - работать над вопросами улучшения транспортной инфраструктуры. Потому что машин становится еще больше, автолюбители тоже хотят двигаться и на работу, и с работы. Это, конечно же, приводит к определенным вопросам, особенно в часы пик, поэтому сегодня стоит задача о совершенствовании транспортной логистики: это строительство развязок, строительство и расширение дорожного полотна, реконструкция наших путепроводов и мостов", - обозначил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Чем больше в городе путепроводов, тем меньше пробок. Такая формула справедлива для всех крупных современных городов. Благодаря разведению потоков машин по воздуху в столице трафик становится более равномерным. И только когда строители приступают к реставрации конструкций, сразу становится понятно, как сильно городские мосты упрощают повседневное движение.

quote Нам осталось 6 таких путепроводов. Я думаю, за ближайшие 1,5-2 года мы завершим эту работу. И тогда можно будет уверенно сказать, что транспортная инфраструктура города работает действительно слаженно, стабильно и обеспечивает все те задачи, которые перед ней стоят. Владимир Кухарев

Мостовое сооружение - это сложный технический организм, который весит сотни тонн. Он состоит из тысяч различных деталей, спаянных и связанных между собой. Средний срок эксплуатации таких сооружений без капремонтов составляет около 50 лет, но многие минские путепроводы в разных обликах живут гораздо дольше.

Александровский, Западный, Захарьевский, Хлусов мост - так назывались надземные транспортные конструкции столицы еще будучи в деревянном, каменном исполнении и вымощенные брусчаткой. Ни один из них не уцелел в годы Великой Отечественной войны. Но фрагменты истории сохранились и до наших дней. По некоторым из них в прошлом веке даже ходили трамваи.

Игорь Воропанов, историк-краевед:

"Трамвайный мост, который был здесь (над Свислочью - прим. ред.) исторически, появился в 1929 году. Он связывал улицу тогда Демьяна Бедного, нынешнюю ул. Кирилла и Мефодия, с ул. Максима Горького".

Те сооружения, срок эксплуатации которых подошел к концу, минские строители разбирают до основания и накладывают новые переправы - современные, с датчиками износа конструкции и с новыми допусками по нагрузкам. Мосты становятся прочнее в разы, чтобы выдерживать вес транспортных потоков 21 века.

К примеру, путепровод по пр. Жукова - рекордсмен - самый протяженный в столице. Его длина составляет 461 м. Построен он был в конце 1960-х годов. В наше время его собрали заново, буквально каждую опору и пролет. В железнодорожном движении под мостом приходилось делать паузы, в которые строители монтировали бетонные элементы и заливали каркас будущего объекта. В итоге справились меньше чем за год и открыли движение.

Похожую схему обновления путепровода применили и на ул. Московской. Здесь так же быстро разобрали половину моста, организовав движение по второй половине. После этого строители почти незаметно, как принято говорить, бесшовно выполнили переброс трафика на готовую часть строения и завершили ремонт.

А уже визитную карточку пр. Независимости - путепровод возле площади и главного корпуса БГУ - ждал особый подход к реставрации. Здесь впервые применили метод так называемой надвижки целого элемента конструкции. Также на объекте работали роботы-сварщики. Это уникальная и масштабная стройка, а также новый опыт для всей страны.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"Мы убрали все опоры, находящиеся на территории Минского отделения Белорусской железной дороги, освободили вокзал, прилегающие территории от опор и сделали одно длинное металлическое пролетное строение, которое возводили методом надвижки. Тем самым освободив периметр и безопасные зоны для движения поездов".

К реставрации следующего объекта на пр. Независимости прямо у обелиска Победы - некогда Захарьевского моста - приступили этим летом. Конструкцию собрали с нуля в рекордный срок, меньше чем за два месяца. Для этого приходилось работать в три смены, в том числе и ночью.

В итоге в пятничный час пик город снова вздохнул свободно. Трафик от ул. Янки Купалы до Площади Победы запустили в штатном режиме для всех видов транспортных средств. Мост через реку Свислочь восстановлен.

"Удалось отремонтировать сооружение, усилить несущие конструкции, арки, сопрягающие пролеты, сделать монолитную плиту усиления, заменить конструкции мостового полотна, сделать новое железобетонное ограждение ездового полотна. Под железобетонным ограждением установлен дополнительный несущий элемент, который воспринимает нагрузку от удара автотранспорта. Данный элемент армирован углепластиковой или стеклопластиковой арматурой, которая коррозировать уже не будет, но несущая способность ее ни в коей мере не ниже, чем у металлического, - рассказал замдиректора - главный инженер ГП "Гордорстрой" Михаил Берестевич. - Мы взяли самых опытных профессионалов для того, чтобы ускорить выполнение работ. Было около 70 человек".

Кстати, организация светофорного регулирования и новой схемы движения в объезд - задача со звездочкой, которую выполняют сотрудники Госавтоинспекции Минска. Они в режиме реального времени с помощью камер следят за трафиком и регулируют "зеленую волну".

Теперь вернемся к цифрам. В Минске в 2026 году зарегистрировано более 900 тыс. персональных авто. Сюда же нужно добавить общественный наземный транспорт, маршрутки, такси, грузовые машины и спецтехнику. Плотность потоков растет каждый год.

Для перманентного и эффективного трафика столицы эти потоки нужно пускать по альтернативным направлениям - не через центр, а в объезд. Всего в Минске на сегодня есть два внутренних транспортных кольца. Первое замкнули не так давно по ул. Домашевской. Второе движется по ул. Орловской, Сурганова, Долгобродской. А самое протяженное - это МКАД. Архитекторы пошли еще дальше и спроектировали третье внутреннее дополнительное городское кольцо.

Этот масштабный проект создания дополнительных путепроводов между районами Минска позволит разгрузить кольцевую в самых напряженных участках, пустить транспорт вдоль по короткому пути, а именно вблизи выезда из Каменной Горки, Лошицы и Курасовщины, где на МКАДе, часто возникают заторовые ситуации в вечерний и утренний часы пик.

Новый объект на ул. Колесникова через железную дорогу готов на 90 %. Все пролетные строения смонтированы, опоры на этапе отделочных работ. Он соединит центральный, самый большой и густонаселенный Фрунзенский район Минска. И это хорошая инфраструктурная новость для его жителей.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района Минска:

"Он соединит два микрорайона - Лебяжий и Каменную Горку. Планируется организовать шестиполосное движение - три полосы в каждую сторону, с тротуарами, с велодорожкой. Данный мост позволит в перспективе избежать большого количества пробок, которые могут возникнуть при увеличении количества жителей данных микрорайонов".

Следующий подобный альтернативный маршрут над землей свяжет Малиновку и Курасовщину и снова через железную дорогу в районе ул. Чюрлениса. А после этого строители соединят широким современным путепроводом Серебрянку и Лошицу.

А жителей Минска просят учитывать возможные изменения в трафике в связи с монтажными работами и относиться к ним с пониманием. Строители напоминают о том, что это лишь временные и необходимые меры, которые в итоге сделают трафик мегаполиса близким к совершенному.