Более миллиона обращений: контактный центр 115 подвел итоги

1 млн 200 тыс. звонков и обращений - именно столько поступило от жителей Минска с начала года в контактный центр 115 и на портал "Моя Республика". Чаще всего граждан волнуют вопросы наведения порядка, отключения воды и электроэнергии. По сравнению с прошлым годом общее количество звонков уменьшилось. Наблюдается положительная динамика в ряде ключевых сфер.

Олег Поскробко, директор расчетно-информационного центра Мингорисполкома:

"По водоснабжению сегодня в целом и по всем видам неисправностей снижение на 9 %, по санитарии - на 4 %. Время рассмотрения разное: есть те заявки, которые снимаются в течение суток, но есть и системные вопросы, которые требуют решения через включение в городские программы".

Жителям столицы напоминают: короткий номер 115 предназначен в первую очередь для аварийных ситуаций, в остальных случаях лучше оставлять заявку на сайте 115.бел.