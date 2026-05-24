Более тысячи участниц собрал женский форум в Минске
Концентрация прекрасного на одной локации просто зашкаливает. Свыше тысячи активных и целеустремленных леди со всей Беларуси собрал женский форум в Минске (подробности в видео).
Площадкой для мероприятия, приуроченного к Году белорусской женщины, стал концертный зал Prime Hall. Об этом пишет БЕЛТА.
Насыщенная программа включала выступления ведущих экспертов-практиков, лидеров мнений, чья аудитория исчисляется миллионами. Поднимались актуальные темы самореализации, психологии, построения карьеры, сферы красоты и здоровья, личного бренда, поиска жизненного баланса.
Особым событием для гостей стало появление на форуме титулованной белорусской биатлонистки, олимпийской чемпионки Динары Смольской (Алимбековой), которая поддержала тему женского лидерства и реализации в спорте и жизни.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:
"Я получила очень много комплиментов от женщин. Это настолько приятно, что прямо мурашки по коже, когда ты понимаешь, что женская солидарность и сила в том, что мы поддерживаем друг друга в последнее время. Это, конечно, стало очень популярно, здорово, что так продолжается. Женщина вдохновляет другую женщину на какие-то свершения, может быть, даже просто на то, чтобы пойти сделать тренировку".
Ключевым спикером форума стал известный психолог Марк Бартон, который посвятил свое выступление раскрытию внутреннего потенциала современной женщины, а также ответил на вопросы, дал практические инструменты по формированию внутренней опоры, защите личных границ и поиску баланса между высокими бизнес-достижениями и личным счастьем.