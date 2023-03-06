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Более 1000 делегатов будут участвовать в учредительном съезде новой партии
Создание в Беларуси новой политической силы объединило граждан разных социальных групп и возрастов. Более ста делегатов от Гродненской области примут участие в учредительном съезде партии с рабочим названием "Белорусская политическая партия "Белая Русь". Все эти люди - патриоты, которым небезразлична дальнейшая судьба своей страны. Среди них и Руслан Абрамчик - начальник главного управления образования Гродненского облисполкома. Свой трудовой путь он начинал с простого учителя географии в сельской школе, затем возглавлял учреждение образования, работал зампредседателя райисполкома. Уверен, что новая партия сможет консолидировать общество.
Важной особенностью является то, что партия создается широким кругом общественных объединений патриотической направленности, наверное, впервые в истории нашей страны. В оргкомитет по созданию партии вошел самый широкий спектр общественных объединений - это и Союз молодежи, и "Белая Русь", и Союз женщин, Союз ветеранов, профсоюзная организация, многие и многие другие общественные объединения выбрали для себя политической платформой политическую партию.
Всего в учредительном съезде примут участие более тысячи делегатов со всей страны. Пройдет он 18 марта в Минске. Участники утвердят устав и примут программу партии, а также выберут ее руководителей.
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