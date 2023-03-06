Более 1000 делегатов будут участвовать в учредительном съезде новой партии

Важной особенностью является то, что партия создается широким кругом общественных объединений патриотической направленности, наверное, впервые в истории нашей страны. В оргкомитет по созданию партии вошел самый широкий спектр общественных объединений - это и Союз молодежи, и "Белая Русь", и Союз женщин, Союз ветеранов, профсоюзная организация, многие и многие другие общественные объединения выбрали для себя политической платформой политическую партию.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома