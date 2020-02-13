Более 1000 рабочих мест предложат минчанам на электронной ярмарке вакансий

Она пройдет 26 и 27 февраля с 10:00 до 12:00. В ней примут участие 25 организаций столицы: ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БелАвтоМАЗ"; ОАО "Минский завод шестерен"; ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"; ОАО "Керамин"; ОАО "Камволь"; ЗАО "Атлант"; РУП "Белпочта"; УП "Минское отделение Белорусской железной дороги"; УП "Минскводоканал"; УП "Минсккоммунтеплосеть"; УП "КСБ Виктори Рестораны"; ГП "Минсктранс" (14 филиалов).



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