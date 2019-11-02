Более 100 молодежных пикетов по всей стране провели сегодня активисты БРСМ

Мероприятия направлены на повышение активности избирателей в преддверии выборов в Палату представителей. В Минске определили сразу три точки. На улице Могилевской волонтеры БРСМ проинформировали прохожих о выборах и вручили приятные сувениры. А в Центральном районе Минска в Киевском сквере развернулся целый праздник. Приятным бонусом стали развлекательные площадки, фотозоны и импровизированный концерт.



