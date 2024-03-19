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Более 100 неизвестных видов морских существ обнаружены во впадине Баунти
Биологи обнаружили более сотни неизвестных науке видов живых существ во впадине Баунти, расположенной к юго-востоку от Южного острова Новой Зеландии, пишет БЕЛТА.
Исследователи опустили сети на глубину 4,5 тыс. м, чтобы поймать глубоководных существ. В результаты им удалось обнаружить десятки новых видов моллюсков, рыб, улиток, морских огурцов и кораллов.
Одна из находок сильно озадачила специалистов. Существо оказалось похоже на "сморщенную серую цветную капусту". По мнению ученых, это неизвестная форма октокоралла, или восьмилучевого коралла. Вероятно, обнаруженный морской житель представляет собой не только новый вид, но и новый род.
Всего ученым удалось собрать около 1,8 тыс. образцов с большой глубины. В ближайшее время они будут описаны и каталогизированы.
Отмечается, что исследователи были поражены разнообразием жизни во впадине Баунти. Хотя новые находки значительны, на самом деле морские биологи "едва коснулись поверхности" этого региона.
Фото:pixabay.com
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