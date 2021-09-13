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Более 100 пунктов вакцинации от COVID-19 работают в Минске

В Беларуси продолжается активная вакцинация граждан. В Минске работают около сотни прививочных пунктов - они действуют в медучреждениях, торгово-развлекательных центрах, на предприятиях и даже в метро. Пункт вакцинации на станции "Ковальская Слобода" работает ежедневно и принимает около двух десятков пациентов. Перед прививкой необходима консультация врача, а после - обязательное соблюдение мер безопасности.

Я мама в декрете, у меня двое деток, старшей 15 лет, младшему - будет 6 месяцев. Мой муж привился несколько месяцев назад. Чувствует себя отлично. Отправил вакцинироваться и меня, когда мне стало можно как кормящей маме.
Екатерина Краева, жительница г. Минска

В Московском районе Минска выездные бригады медиков будут работать этой осенью также в учреждениях образования и студенческих общежитиях. Врачи напоминают - для выработки коллективного иммунитета от коронавируса необходимо, чтобы вакцинировалось не менее 60 процентов населения. На сегодня этот показатель в столице в три раза меньше нормы.

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