Более 100 пунктов вакцинации от COVID-19 работают в Минске

Я мама в декрете, у меня двое деток, старшей 15 лет, младшему - будет 6 месяцев. Мой муж привился несколько месяцев назад. Чувствует себя отлично. Отправил вакцинироваться и меня, когда мне стало можно как кормящей маме.

Екатерина Краева, жительница г. Минска