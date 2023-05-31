Более 100 учреждений дополнительного и профессионального образования центрального региона представили свои стартапы в Молодечно. Интерактивные площадки развернулись на выставке-ярмарке в сердце города на пешеходной улице. Учащиеся и педагоги продемонстрировали разнообразие своих товаров - от сувениров и деликатесов ручного изготовления до микрозелени и цветочной рассады. Ученические бизнес-компании подготовили и развлекательную программу: интерактивные игры, фотозоны, мастер-классы. И, конечно, награждение лучших. На выставке отметили самых активных педагогов, коллективы и учреждения образования по итогам учебного года.