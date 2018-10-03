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Более 10,5 тысячи минчан уже сделали прививки от гриппа

За счет бюджета в поликлиниках по месту жительства процедуру проводят в первую очередь пожилым, людям с хроническими заболеваниями, школьникам, студентам, а также медработникам, педагогам, воспитателям детских садов.

Неэффективной вакцинация будет при обострении хронических заболеваний или наличия первых симптомов простуды.

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