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Более 10 тонн березового сока успели собрать в Старобинском лесхозе Минской области

В лесничествах Минской области время активного сбора и заготовки березового сока. В Старобинском лесхозе успели собрать более 10 тонн. Реализуют природный напиток для населения, а также сдают на переработку.

Всего по области планируют заготовить примерно 4,5 тысячи тонн березового сока. Современные технологии позволяют свежесобранному напитку даже после термической обработки сохранять все полезные свойства.

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