Более 10 тонн березового сока успели собрать в Старобинском лесхозе Минской области

В лесничествах Минской области время активного сбора и заготовки березового сока. В Старобинском лесхозе успели собрать более 10 тонн. Реализуют природный напиток для населения, а также сдают на переработку.



Всего по области планируют заготовить примерно 4,5 тысячи тонн березового сока. Современные технологии позволяют свежесобранному напитку даже после термической обработки сохранять все полезные свойства.



