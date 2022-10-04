Более 1200 многодетных семей Минска планируют направить на улучшение жилищных условий

Квартирный вопрос решить с комфортом. Более 1200 многодетных семей Минска в этом году планируют направить на улучшение жилищных условий. Около 70 % из них уже готовятся к новоселью. Кроме этого, 300 квартир предусмотрены для очередников общей группы. Также до конца года начнется возведение новых объектов: 9 новостроек появятся в Ленинском, Фрунзенском и Советском районах столицы.



Для улучшения жилищных условий минчан строительство идет и в Смолевичах. В этом году для очередников в городе-спутнике запланировано возведение двух домов на 325 квартир. На "собственные квадраты" там предусмотрена госсподдержка: выдают льготный кредит.