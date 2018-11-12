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Более 12 000 добровольцев подали уже заявки на роль волонтеров II Европейских игр

Большинство - представители Беларуси, но среди кандидатов есть жители США, Великобритании и даже Багамских островов. Среди них - волонтеры прошлых Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Для многих волонтерство уже стиль жизни.

Заявки принимаются до 1 апреля следующего года. Однако подготовка волонтеров уже ведется. Кроме тренингов, практический опыт они получат во время тестовых соревнований. Например, завтра в столице стартует престижный турнир по настольному теннису Belarus Open.

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