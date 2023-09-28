Более 12 тыс. детей Минской области к месту учебы подвозят школьные автобусы

Более 12 тысяч детей Минской области пользуются школьными автобусами. На маршрутах работают почти 300 единиц. Многие районные учреждения образования в этом году получили новые транспортные средства. Одно из таких подвозит детей в Дзержинском районе. В Боровиковскую школу ученики добираются сразу из десяти населенных пунктов.