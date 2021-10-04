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Более 12 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" распределены по вузам Могилевской области

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 872 человека с COVID-19, выписан 951 пациент. Умерло 12 человек. Тестов выполнено 24,5 тысячи. Для эффективной борьбы с коронавирусом необходима вакцинация. Она идет в стране. Препаратов достаточно, говорят специалисты. Более 12 тысяч доз "Спутник Лайт" поступили в Могилевскую область. Они распределены по вузам. Однокомпонентная вакцина (когда не нужно делать вторую прививку) рекомендована для молодежи.

У нас большой процент провакцинировавшихся сотрудников. Сейчас появилась возможность осуществить вакцинирование обучающихся. Как только мы узнали, что в области есть вакцина "Спутник Лайт", мы сразу проинформировали студентов.
Юрий Машин, первый проректор Белорусско-Российского университета

По данным облздрава, в Могилевской области первую дозу вакцины уже получили свыше 275 тысяч и более 200 тысяч человек сделали обе прививки.

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