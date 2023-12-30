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Более 12 тыс. гирлянд развесили в Минске к Новому году
Чтобы успеть создать праздничную атмосферу, кому-то нужен рождественский свитер и мандарины. Другим настроение поднимают новогодние фильмы. А третьим - украшение вечнозеленой красавицы. К слову, именно главная елка Беларуси вошла в топ-10 самых высоких новогодних елей СНГ. А как белорусы наряжают главный символ зимних праздников дома? Узнала Елизавета Синяк.
Ажиотаж на серебряный дождик из советских времен накрыл елки жителей разных стран. В социальных сетях появляются целые обучающие видео, как правильно повесить и выбрать сверкающие украшения. Но для детей СССР подобные ролики уже не новация, а возможность поностальгировать.
Серебряный водопад сверкает и на самой популярной новогодней локации Минска - в одном из торговых центров.
Ловит вайб и следит за трендами и телеведущая Юлия Перцова. Вместе с детьми украсили зеленый символ Нового года сразу в трех направлениях: сияющий дождик, банты и уникальные игрушки своими руками.
В этом году я решила дать возможность нарядить елку детям. Главная изюминка - шары. Почему? Потому что смотрела программу "Скажинемолчи", в которой участвовал учитель года. Он делает игрушки из лампочек. Это потрясающая идея, которая на поверхности лежит. Мы сами сделали игрушки (я собирала по всем друзьям), наклеили разные бусинки, шарики.
Особенный подход к украшению зеленой красавицы и у жителей столицы.
В этом году только на уличных елках в столице суммарно больше 2 тыс. новогодних гирлянд. Еще 10 тыс. украсили различные локации города, в том числе и вдоль проспектов. Разноцветными огнями уже заиграли и главные елки во всех областных центрах Беларуси.
Чтобы создать тот самый уют, а еще и порадовать символ 2024-го - Зеленого Деревянного Дракона - стоит выбрать 3 основных цвета: золотой, красный и зеленый. Из украшений подойдут композиции из природных материалов или съедобные, например, сладости, орехи, высушенные апельсины или палочки корицы. Вариантов множество, поэтому каждый выберет на свой вкус.
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